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XONE: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio

49.28 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XONE汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.28和高点49.29进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XONE股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票今天的定价为49.28。它在49.28 - 49.29范围内交易，昨天的收盘价为49.27，交易量达到98。XONE的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio目前的价值为49.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪XONE走势。

如何购买XONE股票？

您可以以49.28的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票。订单通常设置在49.28或49.58附近，而98和0.00%显示市场活动。立即关注XONE的实时图表更新。

如何投资XONE股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio需要考虑年度范围49.20 - 49.64和当前价格49.28。许多人在以49.28或49.58下订单之前，会比较0.12%和。实时查看XONE价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio的最高价格是49.64。在49.20 - 49.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio（XONE）的最低价格为49.20。将其与当前的49.28和49.20 - 49.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XONE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XONE股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.27和-0.59%中可见。

日范围
49.28 49.29
年范围
49.20 49.64
前一天收盘价
49.27
开盘价
49.28
卖价
49.28
买价
49.58
最低价
49.28
最高价
49.29
交易量
98
日变化
0.02%
月变化
0.12%
6个月变化
-0.42%
年变化
-0.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%