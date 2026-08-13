XONE: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio
今日XONE汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.28和高点49.29进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XONE股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票今天的定价为49.28。它在49.28 - 49.29范围内交易，昨天的收盘价为49.27，交易量达到98。XONE的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio目前的价值为49.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪XONE走势。
如何购买XONE股票？
您可以以49.28的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票。订单通常设置在49.28或49.58附近，而98和0.00%显示市场活动。立即关注XONE的实时图表更新。
如何投资XONE股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio需要考虑年度范围49.20 - 49.64和当前价格49.28。许多人在以49.28或49.58下订单之前，会比较0.12%和。实时查看XONE价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio的最高价格是49.64。在49.20 - 49.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio（XONE）的最低价格为49.20。将其与当前的49.28和49.20 - 49.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XONE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XONE股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg One Year Target Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.27和-0.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.27
- 开盘价
- 49.28
- 卖价
- 49.28
- 买价
- 49.58
- 最低价
- 49.28
- 最高价
- 49.29
- 交易量
- 98
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -0.42%
- 年变化
- -0.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%