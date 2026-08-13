XBCI: NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
今日XBCI汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点30.76和高点31.37进行交易。
关注NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
XBCI股票今天的价格是多少？
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票今天的定价为30.95。它在30.76 - 31.37范围内交易，昨天的收盘价为31.31，交易量达到270。XBCI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF目前的价值为30.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.21%和USD。实时查看图表以跟踪XBCI走势。
如何购买XBCI股票？
您可以以30.95的当前价格购买NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票。订单通常设置在30.95或31.25附近，而270和-1.15%显示市场活动。立即关注XBCI的实时图表更新。
如何投资XBCI股票？
投资NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF需要考虑年度范围29.12 - 50.45和当前价格30.95。许多人在以30.95或31.25下订单之前，会比较-1.34%和。实时查看XBCI价格图表，了解每日变化。
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF的最高价格是50.45。在29.12 - 50.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF的绩效。
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF（XBCI）的最低价格为29.12。将其与当前的30.95和29.12 - 50.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBCI股票是什么时候拆分的？
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.31和-38.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.31
- 开盘价
- 31.31
- 卖价
- 30.95
- 买价
- 31.25
- 最低价
- 30.76
- 最高价
- 31.37
- 交易量
- 270
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- -1.34%
- 6个月变化
- -22.39%
- 年变化
- -38.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%