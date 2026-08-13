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XBCI: NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

30.95 USD 0.36 (1.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XBCI汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点30.76和高点31.37进行交易。

关注NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XBCI股票今天的价格是多少？

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票今天的定价为30.95。它在30.76 - 31.37范围内交易，昨天的收盘价为31.31，交易量达到270。XBCI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF目前的价值为30.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.21%和USD。实时查看图表以跟踪XBCI走势。

如何购买XBCI股票？

您可以以30.95的当前价格购买NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票。订单通常设置在30.95或31.25附近，而270和-1.15%显示市场活动。立即关注XBCI的实时图表更新。

如何投资XBCI股票？

投资NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF需要考虑年度范围29.12 - 50.45和当前价格30.95。许多人在以30.95或31.25下订单之前，会比较-1.34%和。实时查看XBCI价格图表，了解每日变化。

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF的最高价格是50.45。在29.12 - 50.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF的绩效。

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF（XBCI）的最低价格为29.12。将其与当前的30.95和29.12 - 50.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBCI股票是什么时候拆分的？

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.31和-38.21%中可见。

日范围
30.76 31.37
年范围
29.12 50.45
前一天收盘价
31.31
开盘价
31.31
卖价
30.95
买价
31.25
最低价
30.76
最高价
31.37
交易量
270
日变化
-1.15%
月变化
-1.34%
6个月变化
-22.39%
年变化
-38.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%