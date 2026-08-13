WNTR股票今天的价格是多少？ YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票今天的定价为26.28。它在25.61 - 26.40范围内交易，昨天的收盘价为25.88，交易量达到111。WNTR的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？ YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF目前的价值为26.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.98%和USD。实时查看图表以跟踪WNTR走势。

如何购买WNTR股票？ 您可以以26.28的当前价格购买YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在26.28或26.58附近，而111和1.86%显示市场活动。立即关注WNTR的实时图表更新。

如何投资WNTR股票？ 投资YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围20.85 - 45.52和当前价格26.28。许多人在以26.28或26.58下订单之前，会比较-3.98%和。实时查看WNTR价格图表，了解每日变化。

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF的最高价格是45.52。在20.85 - 45.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？ YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF（WNTR）的最低价格为20.85。将其与当前的26.28和20.85 - 45.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WNTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。