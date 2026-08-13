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WNTR: YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

26.28 USD 0.40 (1.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WNTR汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点25.61和高点26.40进行交易。

关注YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WNTR股票今天的价格是多少？

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票今天的定价为26.28。它在25.61 - 26.40范围内交易，昨天的收盘价为25.88，交易量达到111。WNTR的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF目前的价值为26.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.98%和USD。实时查看图表以跟踪WNTR走势。

如何购买WNTR股票？

您可以以26.28的当前价格购买YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在26.28或26.58附近，而111和1.86%显示市场活动。立即关注WNTR的实时图表更新。

如何投资WNTR股票？

投资YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围20.85 - 45.52和当前价格26.28。许多人在以26.28或26.58下订单之前，会比较-3.98%和。实时查看WNTR价格图表，了解每日变化。

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF的最高价格是45.52。在20.85 - 45.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF（WNTR）的最低价格为20.85。将其与当前的26.28和20.85 - 45.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WNTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WNTR股票是什么时候拆分的？

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.88和-19.98%中可见。

日范围
25.61 26.40
年范围
20.85 45.52
前一天收盘价
25.88
开盘价
25.80
卖价
26.28
买价
26.58
最低价
25.61
最高价
26.40
交易量
111
日变化
1.55%
月变化
-3.98%
6个月变化
-26.86%
年变化
-19.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%