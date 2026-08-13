WNTR: YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
今日WNTR汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点25.61和高点26.40进行交易。
关注YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
WNTR股票今天的价格是多少？
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票今天的定价为26.28。它在25.61 - 26.40范围内交易，昨天的收盘价为25.88，交易量达到111。WNTR的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF目前的价值为26.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.98%和USD。实时查看图表以跟踪WNTR走势。
如何购买WNTR股票？
您可以以26.28的当前价格购买YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在26.28或26.58附近，而111和1.86%显示市场活动。立即关注WNTR的实时图表更新。
如何投资WNTR股票？
投资YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围20.85 - 45.52和当前价格26.28。许多人在以26.28或26.58下订单之前，会比较-3.98%和。实时查看WNTR价格图表，了解每日变化。
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF的最高价格是45.52。在20.85 - 45.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF（WNTR）的最低价格为20.85。将其与当前的26.28和20.85 - 45.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WNTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WNTR股票是什么时候拆分的？
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.88和-19.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.88
- 开盘价
- 25.80
- 卖价
- 26.28
- 买价
- 26.58
- 最低价
- 25.61
- 最高价
- 26.40
- 交易量
- 111
- 日变化
- 1.55%
- 月变化
- -3.98%
- 6个月变化
- -26.86%
- 年变化
- -19.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%