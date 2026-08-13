WDCX: Tradr 2X Long WDC Daily ETF
今日WDCX汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点16.68和高点17.96进行交易。
关注Tradr 2X Long WDC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- W1
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常见问题解答
WDCX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票今天的定价为17.14。它在16.68 - 17.96范围内交易，昨天的收盘价为17.21，交易量达到1112。WDCX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long WDC Daily ETF目前的价值为17.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.56%和USD。实时查看图表以跟踪WDCX走势。
如何购买WDCX股票？
您可以以17.14的当前价格购买Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票。订单通常设置在17.14或17.44附近，而1112和-2.17%显示市场活动。立即关注WDCX的实时图表更新。
如何投资WDCX股票？
投资Tradr 2X Long WDC Daily ETF需要考虑年度范围14.23 - 113.00和当前价格17.14。许多人在以17.14或17.44下订单之前，会比较-33.02%和。实时查看WDCX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long WDC Daily ETF的最高价格是113.00。在14.23 - 113.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long WDC Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long WDC Daily ETF（WDCX）的最低价格为14.23。将其与当前的17.14和14.23 - 113.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDCX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long WDC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.21和-34.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.21
- 开盘价
- 17.52
- 卖价
- 17.14
- 买价
- 17.44
- 最低价
- 16.68
- 最高价
- 17.96
- 交易量
- 1.112 K
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- -33.02%
- 6个月变化
- -41.12%
- 年变化
- -34.56%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%