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WDCX: Tradr 2X Long WDC Daily ETF

17.14 USD 0.07 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDCX汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点16.68和高点17.96进行交易。

关注Tradr 2X Long WDC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WDCX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票今天的定价为17.14。它在16.68 - 17.96范围内交易，昨天的收盘价为17.21，交易量达到1112。WDCX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long WDC Daily ETF目前的价值为17.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.56%和USD。实时查看图表以跟踪WDCX走势。

如何购买WDCX股票？

您可以以17.14的当前价格购买Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票。订单通常设置在17.14或17.44附近，而1112和-2.17%显示市场活动。立即关注WDCX的实时图表更新。

如何投资WDCX股票？

投资Tradr 2X Long WDC Daily ETF需要考虑年度范围14.23 - 113.00和当前价格17.14。许多人在以17.14或17.44下订单之前，会比较-33.02%和。实时查看WDCX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long WDC Daily ETF的最高价格是113.00。在14.23 - 113.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long WDC Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long WDC Daily ETF（WDCX）的最低价格为14.23。将其与当前的17.14和14.23 - 113.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDCX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long WDC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.21和-34.56%中可见。

日范围
16.68 17.96
年范围
14.23 113.00
前一天收盘价
17.21
开盘价
17.52
卖价
17.14
买价
17.44
最低价
16.68
最高价
17.96
交易量
1.112 K
日变化
-0.41%
月变化
-33.02%
6个月变化
-41.12%
年变化
-34.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%