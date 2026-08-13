WDCX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票今天的定价为17.14。它在16.68 - 17.96范围内交易，昨天的收盘价为17.21，交易量达到1112。WDCX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long WDC Daily ETF目前的价值为17.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.56%和USD。实时查看图表以跟踪WDCX走势。

如何购买WDCX股票？ 您可以以17.14的当前价格购买Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票。订单通常设置在17.14或17.44附近，而1112和-2.17%显示市场活动。立即关注WDCX的实时图表更新。

如何投资WDCX股票？ 投资Tradr 2X Long WDC Daily ETF需要考虑年度范围14.23 - 113.00和当前价格17.14。许多人在以17.14或17.44下订单之前，会比较-33.02%和。实时查看WDCX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long WDC Daily ETF的最高价格是113.00。在14.23 - 113.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long WDC Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long WDC Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long WDC Daily ETF（WDCX）的最低价格为14.23。将其与当前的17.14和14.23 - 113.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。