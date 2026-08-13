报价部分
货币 / WCMI
回到股票

WCMI: First Trust WCM International Equity ETF

19.70 USD 0.05 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WCMI汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点19.65和高点19.79进行交易。

关注First Trust WCM International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WCMI股票今天的价格是多少？

First Trust WCM International Equity ETF股票今天的定价为19.70。它在19.65 - 19.79范围内交易，昨天的收盘价为19.65，交易量达到625。WCMI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust WCM International Equity ETF股票是否支付股息？

First Trust WCM International Equity ETF目前的价值为19.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.99%和USD。实时查看图表以跟踪WCMI走势。

如何购买WCMI股票？

您可以以19.70的当前价格购买First Trust WCM International Equity ETF股票。订单通常设置在19.70或20.00附近，而625和0.15%显示市场活动。立即关注WCMI的实时图表更新。

如何投资WCMI股票？

投资First Trust WCM International Equity ETF需要考虑年度范围16.05 - 19.97和当前价格19.70。许多人在以19.70或20.00下订单之前，会比较3.58%和。实时查看WCMI价格图表，了解每日变化。

First Trust WCM International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust WCM International Equity ETF的最高价格是19.97。在16.05 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust WCM International Equity ETF的绩效。

First Trust WCM International Equity ETF股票的最低价格是多少？

First Trust WCM International Equity ETF（WCMI）的最低价格为16.05。将其与当前的19.70和16.05 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WCMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WCMI股票是什么时候拆分的？

First Trust WCM International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.65和8.99%中可见。

日范围
19.65 19.79
年范围
16.05 19.97
前一天收盘价
19.65
开盘价
19.67
卖价
19.70
买价
20.00
最低价
19.65
最高价
19.79
交易量
625
日变化
0.25%
月变化
3.58%
6个月变化
11.07%
年变化
8.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%