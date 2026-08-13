WCMI: First Trust WCM International Equity ETF
今日WCMI汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点19.65和高点19.79进行交易。
关注First Trust WCM International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WCMI股票今天的价格是多少？
First Trust WCM International Equity ETF股票今天的定价为19.70。它在19.65 - 19.79范围内交易，昨天的收盘价为19.65，交易量达到625。WCMI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust WCM International Equity ETF股票是否支付股息？
First Trust WCM International Equity ETF目前的价值为19.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.99%和USD。实时查看图表以跟踪WCMI走势。
如何购买WCMI股票？
您可以以19.70的当前价格购买First Trust WCM International Equity ETF股票。订单通常设置在19.70或20.00附近，而625和0.15%显示市场活动。立即关注WCMI的实时图表更新。
如何投资WCMI股票？
投资First Trust WCM International Equity ETF需要考虑年度范围16.05 - 19.97和当前价格19.70。许多人在以19.70或20.00下订单之前，会比较3.58%和。实时查看WCMI价格图表，了解每日变化。
First Trust WCM International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust WCM International Equity ETF的最高价格是19.97。在16.05 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust WCM International Equity ETF的绩效。
First Trust WCM International Equity ETF股票的最低价格是多少？
First Trust WCM International Equity ETF（WCMI）的最低价格为16.05。将其与当前的19.70和16.05 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WCMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WCMI股票是什么时候拆分的？
First Trust WCM International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.65和8.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.65
- 开盘价
- 19.67
- 卖价
- 19.70
- 买价
- 20.00
- 最低价
- 19.65
- 最高价
- 19.79
- 交易量
- 625
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 3.58%
- 6个月变化
- 11.07%
- 年变化
- 8.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%