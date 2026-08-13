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VUSG: Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF

65.68 USD 0.20 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VUSG汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点65.64和高点66.07进行交易。

关注Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VUSG股票今天的价格是多少？

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票今天的定价为65.68。它在65.64 - 66.07范围内交易，昨天的收盘价为65.88，交易量达到56。VUSG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票是否支付股息？

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF目前的价值为65.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.78%和USD。实时查看图表以跟踪VUSG走势。

如何购买VUSG股票？

您可以以65.68的当前价格购买Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票。订单通常设置在65.68或65.98附近，而56和-0.33%显示市场活动。立即关注VUSG的实时图表更新。

如何投资VUSG股票？

投资Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF需要考虑年度范围52.58 - 67.00和当前价格65.68。许多人在以65.68或65.98下订单之前，会比较4.84%和。实时查看VUSG价格图表，了解每日变化。

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF的最高价格是67.00。在52.58 - 67.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF的绩效。

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF（VUSG）的最低价格为52.58。将其与当前的65.68和52.58 - 67.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VUSG股票是什么时候拆分的？

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.88和10.78%中可见。

日范围
65.64 66.07
年范围
52.58 67.00
前一天收盘价
65.88
开盘价
65.90
卖价
65.68
买价
65.98
最低价
65.64
最高价
66.07
交易量
56
日变化
-0.30%
月变化
4.84%
6个月变化
14.41%
年变化
10.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%