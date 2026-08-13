VUSG股票今天的价格是多少？ Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票今天的定价为65.68。它在65.64 - 66.07范围内交易，昨天的收盘价为65.88，交易量达到56。VUSG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票是否支付股息？ Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF目前的价值为65.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.78%和USD。实时查看图表以跟踪VUSG走势。

如何购买VUSG股票？ 您可以以65.68的当前价格购买Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票。订单通常设置在65.68或65.98附近，而56和-0.33%显示市场活动。立即关注VUSG的实时图表更新。

如何投资VUSG股票？ 投资Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF需要考虑年度范围52.58 - 67.00和当前价格65.68。许多人在以65.68或65.98下订单之前，会比较4.84%和。实时查看VUSG价格图表，了解每日变化。

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF的最高价格是67.00。在52.58 - 67.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF的绩效。

Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票的最低价格是多少？ Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF（VUSG）的最低价格为52.58。将其与当前的65.68和52.58 - 67.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。