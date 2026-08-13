VUSG: Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF
今日VUSG汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点65.64和高点66.07进行交易。
关注Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VUSG股票今天的价格是多少？
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票今天的定价为65.68。它在65.64 - 66.07范围内交易，昨天的收盘价为65.88，交易量达到56。VUSG的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票是否支付股息？
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF目前的价值为65.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.78%和USD。实时查看图表以跟踪VUSG走势。
如何购买VUSG股票？
您可以以65.68的当前价格购买Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票。订单通常设置在65.68或65.98附近，而56和-0.33%显示市场活动。立即关注VUSG的实时图表更新。
如何投资VUSG股票？
投资Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF需要考虑年度范围52.58 - 67.00和当前价格65.68。许多人在以65.68或65.98下订单之前，会比较4.84%和。实时查看VUSG价格图表，了解每日变化。
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF的最高价格是67.00。在52.58 - 67.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF的绩效。
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF（VUSG）的最低价格为52.58。将其与当前的65.68和52.58 - 67.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VUSG股票是什么时候拆分的？
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.88和10.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.88
- 开盘价
- 65.90
- 卖价
- 65.68
- 买价
- 65.98
- 最低价
- 65.64
- 最高价
- 66.07
- 交易量
- 56
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 4.84%
- 6个月变化
- 14.41%
- 年变化
- 10.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%