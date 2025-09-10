VCV: 范·卡本加州市政债券价值收益基金
今日VCV汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点10.67和高点10.79进行交易。
关注范·卡本加州市政债券价值收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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VCV新闻
常见问题解答
VCV股票今天的价格是多少？
范·卡本加州市政债券价值收益基金股票今天的定价为10.67。它在10.67 - 10.79范围内交易，昨天的收盘价为10.68，交易量达到76。VCV的实时价格图表显示了这些更新。
范·卡本加州市政债券价值收益基金股票是否支付股息？
范·卡本加州市政债券价值收益基金目前的价值为10.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.23%和USD。实时查看图表以跟踪VCV走势。
如何购买VCV股票？
您可以以10.67的当前价格购买范·卡本加州市政债券价值收益基金股票。订单通常设置在10.67或10.97附近，而76和-1.11%显示市场活动。立即关注VCV的实时图表更新。
如何投资VCV股票？
投资范·卡本加州市政债券价值收益基金需要考虑年度范围10.12 - 11.38和当前价格10.67。许多人在以10.67或10.97下订单之前，会比较1.14%和。实时查看VCV价格图表，了解每日变化。
范·卡本加州市政债券价值收益基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，范·卡本加州市政债券价值收益基金的最高价格是11.38。在10.12 - 11.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本加州市政债券价值收益基金的绩效。
范·卡本加州市政债券价值收益基金股票的最低价格是多少？
范·卡本加州市政债券价值收益基金（VCV）的最低价格为10.12。将其与当前的10.67和10.12 - 11.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCV股票是什么时候拆分的？
范·卡本加州市政债券价值收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.68和5.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.68
- 开盘价
- 10.79
- 卖价
- 10.67
- 买价
- 10.97
- 最低价
- 10.67
- 最高价
- 10.79
- 交易量
- 76
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- -5.32%
- 年变化
- 5.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%