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VCV: 范·卡本加州市政债券价值收益基金

10.67 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCV汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点10.67和高点10.79进行交易。

关注范·卡本加州市政债券价值收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

VCV新闻

常见问题解答

VCV股票今天的价格是多少？

范·卡本加州市政债券价值收益基金股票今天的定价为10.67。它在10.67 - 10.79范围内交易，昨天的收盘价为10.68，交易量达到76。VCV的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本加州市政债券价值收益基金股票是否支付股息？

范·卡本加州市政债券价值收益基金目前的价值为10.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.23%和USD。实时查看图表以跟踪VCV走势。

如何购买VCV股票？

您可以以10.67的当前价格购买范·卡本加州市政债券价值收益基金股票。订单通常设置在10.67或10.97附近，而76和-1.11%显示市场活动。立即关注VCV的实时图表更新。

如何投资VCV股票？

投资范·卡本加州市政债券价值收益基金需要考虑年度范围10.12 - 11.38和当前价格10.67。许多人在以10.67或10.97下订单之前，会比较1.14%和。实时查看VCV价格图表，了解每日变化。

范·卡本加州市政债券价值收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，范·卡本加州市政债券价值收益基金的最高价格是11.38。在10.12 - 11.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本加州市政债券价值收益基金的绩效。

范·卡本加州市政债券价值收益基金股票的最低价格是多少？

范·卡本加州市政债券价值收益基金（VCV）的最低价格为10.12。将其与当前的10.67和10.12 - 11.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCV股票是什么时候拆分的？

范·卡本加州市政债券价值收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.68和5.23%中可见。

日范围
10.67 10.79
年范围
10.12 11.38
前一天收盘价
10.68
开盘价
10.79
卖价
10.67
买价
10.97
最低价
10.67
最高价
10.79
交易量
76
日变化
-0.09%
月变化
1.14%
6个月变化
-5.32%
年变化
5.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%