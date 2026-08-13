报价部分
货币 / VALG
回到股票

VALG: Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF

16.07 USD 1.12 (6.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VALG汇率已更改-6.52%。当日，交易品种以低点16.07和高点16.91进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VALG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF股票今天的定价为16.07。它在16.07 - 16.91范围内交易，昨天的收盘价为17.19，交易量达到4。VALG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF目前的价值为16.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.52%和USD。实时查看图表以跟踪VALG走势。

如何购买VALG股票？

您可以以16.07的当前价格购买Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF股票。订单通常设置在16.07或16.37附近，而4和-4.97%显示市场活动。立即关注VALG的实时图表更新。

如何投资VALG股票？

投资Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF需要考虑年度范围14.93 - 28.11和当前价格16.07。许多人在以16.07或16.37下订单之前，会比较-7.43%和。实时查看VALG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF的最高价格是28.11。在14.93 - 28.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF（VALG）的最低价格为14.93。将其与当前的16.07和14.93 - 28.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VALG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VALG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.19和5.52%中可见。

日范围
16.07 16.91
年范围
14.93 28.11
前一天收盘价
17.19
开盘价
16.91
卖价
16.07
买价
16.37
最低价
16.07
最高价
16.91
交易量
4
日变化
-6.52%
月变化
-7.43%
6个月变化
-25.71%
年变化
5.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%