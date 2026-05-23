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USHY: iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

36.77 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点36.76和高点36.81进行交易。

关注iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USHY新闻

常见问题解答

USHY股票今天的价格是多少？

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为36.77。它在36.76 - 36.81范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到2864。USHY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为36.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪USHY走势。

如何购买USHY股票？

您可以以36.77的当前价格购买iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在36.77或37.07附近，而2864和-0.05%显示市场活动。立即关注USHY的实时图表更新。

如何投资USHY股票？

投资iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围36.39 - 37.56和当前价格36.77。许多人在以36.77或37.07下订单之前，会比较0.41%和。实时查看USHY价格图表，了解每日变化。

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是37.56。在36.39 - 37.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF（USHY）的最低价格为36.39。将其与当前的36.77和36.39 - 37.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USHY股票是什么时候拆分的？

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.77和-1.95%中可见。

日范围
36.76 36.81
年范围
36.39 37.56
前一天收盘价
36.77
开盘价
36.79
卖价
36.77
买价
37.07
最低价
36.76
最高价
36.81
交易量
2.864 K
日变化
0.00%
月变化
0.41%
6个月变化
-0.86%
年变化
-1.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%