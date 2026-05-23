USHY: iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
今日USHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点36.76和高点36.81进行交易。
关注iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
USHY股票今天的价格是多少？
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为36.77。它在36.76 - 36.81范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到2864。USHY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为36.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪USHY走势。
如何购买USHY股票？
您可以以36.77的当前价格购买iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在36.77或37.07附近，而2864和-0.05%显示市场活动。立即关注USHY的实时图表更新。
如何投资USHY股票？
投资iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围36.39 - 37.56和当前价格36.77。许多人在以36.77或37.07下订单之前，会比较0.41%和。实时查看USHY价格图表，了解每日变化。
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是37.56。在36.39 - 37.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF（USHY）的最低价格为36.39。将其与当前的36.77和36.39 - 37.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USHY股票是什么时候拆分的？
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.77和-1.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.77
- 开盘价
- 36.79
- 卖价
- 36.77
- 买价
- 37.07
- 最低价
- 36.76
- 最高价
- 36.81
- 交易量
- 2.864 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -0.86%
- 年变化
- -1.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%