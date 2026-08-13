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USGG: Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF

7.96 USD 0.14 (1.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USGG汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点7.40和高点8.33进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USGG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF股票今天的定价为7.96。它在7.40 - 8.33范围内交易，昨天的收盘价为8.10，交易量达到387。USGG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF目前的价值为7.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.39%和USD。实时查看图表以跟踪USGG走势。

如何购买USGG股票？

您可以以7.96的当前价格购买Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF股票。订单通常设置在7.96或8.26附近，而387和-0.50%显示市场活动。立即关注USGG的实时图表更新。

如何投资USGG股票？

投资Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF需要考虑年度范围3.89 - 43.67和当前价格7.96。许多人在以7.96或8.26下订单之前，会比较65.49%和。实时查看USGG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF的最高价格是43.67。在3.89 - 43.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF（USGG）的最低价格为3.89。将其与当前的7.96和3.89 - 43.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USGG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.10和-43.39%中可见。

日范围
7.40 8.33
年范围
3.89 43.67
前一天收盘价
8.10
开盘价
8.00
卖价
7.96
买价
8.26
最低价
7.40
最高价
8.33
交易量
387
日变化
-1.73%
月变化
65.49%
6个月变化
-38.77%
年变化
-43.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%