USAX: Tradr 2X Long USAR Daily ETF
今日USAX汇率已更改-2.75%。当日，交易品种以低点12.40和高点13.94进行交易。
关注Tradr 2X Long USAR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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常见问题解答
USAX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票今天的定价为13.10。它在12.40 - 13.94范围内交易，昨天的收盘价为13.47，交易量达到149。USAX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long USAR Daily ETF目前的价值为13.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.26%和USD。实时查看图表以跟踪USAX走势。
如何购买USAX股票？
您可以以13.10的当前价格购买Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票。订单通常设置在13.10或13.40附近，而149和0.23%显示市场活动。立即关注USAX的实时图表更新。
如何投资USAX股票？
投资Tradr 2X Long USAR Daily ETF需要考虑年度范围6.47 - 72.62和当前价格13.10。许多人在以13.10或13.40下订单之前，会比较65.20%和。实时查看USAX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long USAR Daily ETF的最高价格是72.62。在6.47 - 72.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long USAR Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long USAR Daily ETF（USAX）的最低价格为6.47。将其与当前的13.10和6.47 - 72.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USAX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long USAR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.47和-52.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.47
- 开盘价
- 13.07
- 卖价
- 13.10
- 买价
- 13.40
- 最低价
- 12.40
- 最高价
- 13.94
- 交易量
- 149
- 日变化
- -2.75%
- 月变化
- 65.20%
- 6个月变化
- -38.66%
- 年变化
- -52.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%