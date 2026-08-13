USAX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票今天的定价为13.10。它在12.40 - 13.94范围内交易，昨天的收盘价为13.47，交易量达到149。USAX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long USAR Daily ETF目前的价值为13.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.26%和USD。实时查看图表以跟踪USAX走势。

如何购买USAX股票？ 您可以以13.10的当前价格购买Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票。订单通常设置在13.10或13.40附近，而149和0.23%显示市场活动。立即关注USAX的实时图表更新。

如何投资USAX股票？ 投资Tradr 2X Long USAR Daily ETF需要考虑年度范围6.47 - 72.62和当前价格13.10。许多人在以13.10或13.40下订单之前，会比较65.20%和。实时查看USAX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long USAR Daily ETF的最高价格是72.62。在6.47 - 72.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long USAR Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long USAR Daily ETF（USAX）的最低价格为6.47。将其与当前的13.10和6.47 - 72.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。