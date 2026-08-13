报价部分
货币 / USAX
回到股票

USAX: Tradr 2X Long USAR Daily ETF

13.10 USD 0.37 (2.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USAX汇率已更改-2.75%。当日，交易品种以低点12.40和高点13.94进行交易。

关注Tradr 2X Long USAR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USAX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票今天的定价为13.10。它在12.40 - 13.94范围内交易，昨天的收盘价为13.47，交易量达到149。USAX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long USAR Daily ETF目前的价值为13.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.26%和USD。实时查看图表以跟踪USAX走势。

如何购买USAX股票？

您可以以13.10的当前价格购买Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票。订单通常设置在13.10或13.40附近，而149和0.23%显示市场活动。立即关注USAX的实时图表更新。

如何投资USAX股票？

投资Tradr 2X Long USAR Daily ETF需要考虑年度范围6.47 - 72.62和当前价格13.10。许多人在以13.10或13.40下订单之前，会比较65.20%和。实时查看USAX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long USAR Daily ETF的最高价格是72.62。在6.47 - 72.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long USAR Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long USAR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long USAR Daily ETF（USAX）的最低价格为6.47。将其与当前的13.10和6.47 - 72.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USAX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long USAR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.47和-52.26%中可见。

日范围
12.40 13.94
年范围
6.47 72.62
前一天收盘价
13.47
开盘价
13.07
卖价
13.10
买价
13.40
最低价
12.40
最高价
13.94
交易量
149
日变化
-2.75%
月变化
65.20%
6个月变化
-38.66%
年变化
-52.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%