报价部分
货币 / UPSX
回到股票

UPSX: Tradr 2X Long UPST Daily ETF

15.41 USD 0.58 (3.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UPSX汇率已更改-3.63%。当日，交易品种以低点14.79和高点16.04进行交易。

关注Tradr 2X Long UPST Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UPSX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票今天的定价为15.41。它在14.79 - 16.04范围内交易，昨天的收盘价为15.99，交易量达到46。UPSX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long UPST Daily ETF目前的价值为15.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.87%和USD。实时查看图表以跟踪UPSX走势。

如何购买UPSX股票？

您可以以15.41的当前价格购买Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票。订单通常设置在15.41或15.71附近，而46和-2.28%显示市场活动。立即关注UPSX的实时图表更新。

如何投资UPSX股票？

投资Tradr 2X Long UPST Daily ETF需要考虑年度范围6.40 - 69.30和当前价格15.41。许多人在以15.41或15.71下订单之前，会比较10.94%和。实时查看UPSX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long UPST Daily ETF的最高价格是69.30。在6.40 - 69.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long UPST Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long UPST Daily ETF（UPSX）的最低价格为6.40。将其与当前的15.41和6.40 - 69.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UPSX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long UPST Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.99和-48.87%中可见。

日范围
14.79 16.04
年范围
6.40 69.30
前一天收盘价
15.99
开盘价
15.77
卖价
15.41
买价
15.71
最低价
14.79
最高价
16.04
交易量
46
日变化
-3.63%
月变化
10.94%
6个月变化
3.49%
年变化
-48.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%