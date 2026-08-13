UPSX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票今天的定价为15.41。它在14.79 - 16.04范围内交易，昨天的收盘价为15.99，交易量达到46。UPSX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long UPST Daily ETF目前的价值为15.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.87%和USD。实时查看图表以跟踪UPSX走势。

如何购买UPSX股票？ 您可以以15.41的当前价格购买Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票。订单通常设置在15.41或15.71附近，而46和-2.28%显示市场活动。立即关注UPSX的实时图表更新。

如何投资UPSX股票？ 投资Tradr 2X Long UPST Daily ETF需要考虑年度范围6.40 - 69.30和当前价格15.41。许多人在以15.41或15.71下订单之前，会比较10.94%和。实时查看UPSX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long UPST Daily ETF的最高价格是69.30。在6.40 - 69.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long UPST Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long UPST Daily ETF（UPSX）的最低价格为6.40。将其与当前的15.41和6.40 - 69.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。