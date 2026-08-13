UPSX: Tradr 2X Long UPST Daily ETF
今日UPSX汇率已更改-3.63%。当日，交易品种以低点14.79和高点16.04进行交易。
关注Tradr 2X Long UPST Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
UPSX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票今天的定价为15.41。它在14.79 - 16.04范围内交易，昨天的收盘价为15.99，交易量达到46。UPSX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long UPST Daily ETF目前的价值为15.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.87%和USD。实时查看图表以跟踪UPSX走势。
如何购买UPSX股票？
您可以以15.41的当前价格购买Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票。订单通常设置在15.41或15.71附近，而46和-2.28%显示市场活动。立即关注UPSX的实时图表更新。
如何投资UPSX股票？
投资Tradr 2X Long UPST Daily ETF需要考虑年度范围6.40 - 69.30和当前价格15.41。许多人在以15.41或15.71下订单之前，会比较10.94%和。实时查看UPSX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long UPST Daily ETF的最高价格是69.30。在6.40 - 69.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long UPST Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long UPST Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long UPST Daily ETF（UPSX）的最低价格为6.40。将其与当前的15.41和6.40 - 69.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UPSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UPSX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long UPST Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.99和-48.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.99
- 开盘价
- 15.77
- 卖价
- 15.41
- 买价
- 15.71
- 最低价
- 14.79
- 最高价
- 16.04
- 交易量
- 46
- 日变化
- -3.63%
- 月变化
- 10.94%
- 6个月变化
- 3.49%
- 年变化
- -48.87%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%