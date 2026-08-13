UBRL: GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
今日UBRL汇率已更改1.35%。当日，交易品种以低点16.77和高点17.40进行交易。
关注GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- MN
常见问题解答
UBRL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票今天的定价为17.24。它在16.77 - 17.40范围内交易，昨天的收盘价为17.01，交易量达到177。UBRL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF目前的价值为17.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.65%和USD。实时查看图表以跟踪UBRL走势。
如何购买UBRL股票？
您可以以17.24的当前价格购买GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票。订单通常设置在17.24或17.54附近，而177和0.82%显示市场活动。立即关注UBRL的实时图表更新。
如何投资UBRL股票？
投资GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF需要考虑年度范围12.24 - 38.35和当前价格17.24。许多人在以17.24或17.54下订单之前，会比较20.14%和。实时查看UBRL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF的最高价格是38.35。在12.24 - 38.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF（UBRL）的最低价格为12.24。将其与当前的17.24和12.24 - 38.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UBRL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.01和-45.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.01
- 开盘价
- 17.10
- 卖价
- 17.24
- 买价
- 17.54
- 最低价
- 16.77
- 最高价
- 17.40
- 交易量
- 177
- 日变化
- 1.35%
- 月变化
- 20.14%
- 6个月变化
- 4.30%
- 年变化
- -45.65%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%