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UBRL: GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

17.24 USD 0.23 (1.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UBRL汇率已更改1.35%。当日，交易品种以低点16.77和高点17.40进行交易。

关注GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UBRL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票今天的定价为17.24。它在16.77 - 17.40范围内交易，昨天的收盘价为17.01，交易量达到177。UBRL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF目前的价值为17.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.65%和USD。实时查看图表以跟踪UBRL走势。

如何购买UBRL股票？

您可以以17.24的当前价格购买GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票。订单通常设置在17.24或17.54附近，而177和0.82%显示市场活动。立即关注UBRL的实时图表更新。

如何投资UBRL股票？

投资GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF需要考虑年度范围12.24 - 38.35和当前价格17.24。许多人在以17.24或17.54下订单之前，会比较20.14%和。实时查看UBRL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF的最高价格是38.35。在12.24 - 38.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF（UBRL）的最低价格为12.24。将其与当前的17.24和12.24 - 38.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UBRL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.01和-45.65%中可见。

日范围
16.77 17.40
年范围
12.24 38.35
前一天收盘价
17.01
开盘价
17.10
卖价
17.24
买价
17.54
最低价
16.77
最高价
17.40
交易量
177
日变化
1.35%
月变化
20.14%
6个月变化
4.30%
年变化
-45.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%