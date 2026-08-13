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TURF: T. Rowe Price Natural Resources ETF

34.11 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TURF汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.01和高点34.11进行交易。

关注T. Rowe Price Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TURF股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Natural Resources ETF股票今天的定价为34.11。它在34.01 - 34.11范围内交易，昨天的收盘价为34.14，交易量达到13。TURF的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Natural Resources ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Natural Resources ETF目前的价值为34.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.35%和USD。实时查看图表以跟踪TURF走势。

如何购买TURF股票？

您可以以34.11的当前价格购买T. Rowe Price Natural Resources ETF股票。订单通常设置在34.11或34.41附近，而13和0.03%显示市场活动。立即关注TURF的实时图表更新。

如何投资TURF股票？

投资T. Rowe Price Natural Resources ETF需要考虑年度范围26.46 - 35.76和当前价格34.11。许多人在以34.11或34.41下订单之前，会比较5.80%和。实时查看TURF价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Natural Resources ETF的最高价格是35.76。在26.46 - 35.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Natural Resources ETF的绩效。

T. Rowe Price Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Natural Resources ETF（TURF）的最低价格为26.46。将其与当前的34.11和26.46 - 35.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TURF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TURF股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.14和28.35%中可见。

日范围
34.01 34.11
年范围
26.46 35.76
前一天收盘价
34.14
开盘价
34.10
卖价
34.11
买价
34.41
最低价
34.01
最高价
34.11
交易量
13
日变化
-0.09%
月变化
5.80%
6个月变化
-4.61%
年变化
28.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%