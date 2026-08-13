TURF: T. Rowe Price Natural Resources ETF
今日TURF汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.01和高点34.11进行交易。
关注T. Rowe Price Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
TURF股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Natural Resources ETF股票今天的定价为34.11。它在34.01 - 34.11范围内交易，昨天的收盘价为34.14，交易量达到13。TURF的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Natural Resources ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Natural Resources ETF目前的价值为34.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.35%和USD。实时查看图表以跟踪TURF走势。
如何购买TURF股票？
您可以以34.11的当前价格购买T. Rowe Price Natural Resources ETF股票。订单通常设置在34.11或34.41附近，而13和0.03%显示市场活动。立即关注TURF的实时图表更新。
如何投资TURF股票？
投资T. Rowe Price Natural Resources ETF需要考虑年度范围26.46 - 35.76和当前价格34.11。许多人在以34.11或34.41下订单之前，会比较5.80%和。实时查看TURF价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Natural Resources ETF的最高价格是35.76。在26.46 - 35.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Natural Resources ETF的绩效。
T. Rowe Price Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Natural Resources ETF（TURF）的最低价格为26.46。将其与当前的34.11和26.46 - 35.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TURF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TURF股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.14和28.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.14
- 开盘价
- 34.10
- 卖价
- 34.11
- 买价
- 34.41
- 最低价
- 34.01
- 最高价
- 34.11
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 5.80%
- 6个月变化
- -4.61%
- 年变化
- 28.35%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%