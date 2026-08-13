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TSRS: Truth Social American Red State REITs ETF

26.86 USD 0.61 (2.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSRS汇率已更改-2.22%。当日，交易品种以低点26.86和高点26.97进行交易。

关注Truth Social American Red State REITs ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSRS股票今天的价格是多少？

Truth Social American Red State REITs ETF股票今天的定价为26.86。它在26.86 - 26.97范围内交易，昨天的收盘价为27.47，交易量达到4。TSRS的实时价格图表显示了这些更新。

Truth Social American Red State REITs ETF股票是否支付股息？

Truth Social American Red State REITs ETF目前的价值为26.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.23%和USD。实时查看图表以跟踪TSRS走势。

如何购买TSRS股票？

您可以以26.86的当前价格购买Truth Social American Red State REITs ETF股票。订单通常设置在26.86或27.16附近，而4和-0.33%显示市场活动。立即关注TSRS的实时图表更新。

如何投资TSRS股票？

投资Truth Social American Red State REITs ETF需要考虑年度范围24.76 - 28.40和当前价格26.86。许多人在以26.86或27.16下订单之前，会比较-1.94%和。实时查看TSRS价格图表，了解每日变化。

Truth Social American Red State REITs ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Truth Social American Red State REITs ETF的最高价格是28.40。在24.76 - 28.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truth Social American Red State REITs ETF的绩效。

Truth Social American Red State REITs ETF股票的最低价格是多少？

Truth Social American Red State REITs ETF（TSRS）的最低价格为24.76。将其与当前的26.86和24.76 - 28.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSRS股票是什么时候拆分的？

Truth Social American Red State REITs ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.47和7.23%中可见。

日范围
26.86 26.97
年范围
24.76 28.40
前一天收盘价
27.47
开盘价
26.95
卖价
26.86
买价
27.16
最低价
26.86
最高价
26.97
交易量
4
日变化
-2.22%
月变化
-1.94%
6个月变化
-0.94%
年变化
7.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%