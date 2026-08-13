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TSMG: Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

38.30 USD 0.55 (1.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSMG汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点37.84和高点38.69进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSMG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF股票今天的定价为38.30。它在37.84 - 38.69范围内交易，昨天的收盘价为37.75，交易量达到67。TSMG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF目前的价值为38.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.13%和USD。实时查看图表以跟踪TSMG走势。

如何购买TSMG股票？

您可以以38.30的当前价格购买Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF股票。订单通常设置在38.30或38.60附近，而67和-0.29%显示市场活动。立即关注TSMG的实时图表更新。

如何投资TSMG股票？

投资Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF需要考虑年度范围23.85 - 51.24和当前价格38.30。许多人在以38.30或38.60下订单之前，会比较10.85%和。实时查看TSMG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF的最高价格是51.24。在23.85 - 51.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF（TSMG）的最低价格为23.85。将其与当前的38.30和23.85 - 51.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSMG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.75和19.13%中可见。

日范围
37.84 38.69
年范围
23.85 51.24
前一天收盘价
37.75
开盘价
38.41
卖价
38.30
买价
38.60
最低价
37.84
最高价
38.69
交易量
67
日变化
1.46%
月变化
10.85%
6个月变化
16.63%
年变化
19.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%