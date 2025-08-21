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TSLY: Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

21.85 USD 0.11 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSLY汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点21.68和高点21.96进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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TSLY新闻

常见问题解答

TSLY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.85。它在21.68 - 21.96范围内交易，昨天的收盘价为21.74，交易量达到277。TSLY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF目前的价值为21.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.38%和USD。实时查看图表以跟踪TSLY走势。

如何购买TSLY股票？

您可以以21.85的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.85或22.15附近，而277和0.14%显示市场活动。立即关注TSLY的实时图表更新。

如何投资TSLY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围20.41 - 33.71和当前价格21.85。许多人在以21.85或22.15下订单之前，会比较3.60%和。实时查看TSLY价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF的最高价格是33.71。在20.41 - 33.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF（TSLY）的最低价格为20.41。将其与当前的21.85和20.41 - 33.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSLY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.74和-33.38%中可见。

日范围
21.68 21.96
年范围
20.41 33.71
前一天收盘价
21.74
开盘价
21.82
卖价
21.85
买价
22.15
最低价
21.68
最高价
21.96
交易量
277
日变化
0.51%
月变化
3.60%
6个月变化
-30.68%
年变化
-33.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%