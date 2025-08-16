TRND: Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
今日TRND汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点37.38和高点37.51进行交易。
关注Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TRND股票今天的价格是多少？
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票今天的定价为37.38。它在37.38 - 37.51范围内交易，昨天的收盘价为37.41，交易量达到10。TRND的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票是否支付股息？
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF目前的价值为37.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.44%和USD。实时查看图表以跟踪TRND走势。
如何购买TRND股票？
您可以以37.38的当前价格购买Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票。订单通常设置在37.38或37.68附近，而10和-0.27%显示市场活动。立即关注TRND的实时图表更新。
如何投资TRND股票？
投资Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF需要考虑年度范围32.38 - 37.51和当前价格37.38。许多人在以37.38或37.68下订单之前，会比较2.08%和。实时查看TRND价格图表，了解每日变化。
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF的最高价格是37.51。在32.38 - 37.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF的绩效。
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票的最低价格是多少？
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF（TRND）的最低价格为32.38。将其与当前的37.38和32.38 - 37.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRND股票是什么时候拆分的？
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.41和15.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.41
- 开盘价
- 37.48
- 卖价
- 37.38
- 买价
- 37.68
- 最低价
- 37.38
- 最高价
- 37.51
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 2.08%
- 6个月变化
- 7.54%
- 年变化
- 15.44%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%