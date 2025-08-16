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TRND: Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

37.38 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRND汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点37.38和高点37.51进行交易。

关注Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRND新闻

常见问题解答

TRND股票今天的价格是多少？

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票今天的定价为37.38。它在37.38 - 37.51范围内交易，昨天的收盘价为37.41，交易量达到10。TRND的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票是否支付股息？

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF目前的价值为37.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.44%和USD。实时查看图表以跟踪TRND走势。

如何购买TRND股票？

您可以以37.38的当前价格购买Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票。订单通常设置在37.38或37.68附近，而10和-0.27%显示市场活动。立即关注TRND的实时图表更新。

如何投资TRND股票？

投资Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF需要考虑年度范围32.38 - 37.51和当前价格37.38。许多人在以37.38或37.68下订单之前，会比较2.08%和。实时查看TRND价格图表，了解每日变化。

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF的最高价格是37.51。在32.38 - 37.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF的绩效。

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF（TRND）的最低价格为32.38。将其与当前的37.38和32.38 - 37.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRND股票是什么时候拆分的？

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.41和15.44%中可见。

日范围
37.38 37.51
年范围
32.38 37.51
前一天收盘价
37.41
开盘价
37.48
卖价
37.38
买价
37.68
最低价
37.38
最高价
37.51
交易量
10
日变化
-0.08%
月变化
2.08%
6个月变化
7.54%
年变化
15.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%