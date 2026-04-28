报价部分
货币 / TOTL
回到股票

TOTL: SPDR 双线总回报策略 ETF

38.75 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOTL汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点38.75和高点38.80进行交易。

关注SPDR 双线总回报策略 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOTL新闻

常见问题解答

TOTL股票今天的价格是多少？

SPDR 双线总回报策略 ETF股票今天的定价为38.75。它在38.75 - 38.80范围内交易，昨天的收盘价为38.72，交易量达到359。TOTL的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 双线总回报策略 ETF股票是否支付股息？

SPDR 双线总回报策略 ETF目前的价值为38.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.32%和USD。实时查看图表以跟踪TOTL走势。

如何购买TOTL股票？

您可以以38.75的当前价格购买SPDR 双线总回报策略 ETF股票。订单通常设置在38.75或39.05附近，而359和-0.10%显示市场活动。立即关注TOTL的实时图表更新。

如何投资TOTL股票？

投资SPDR 双线总回报策略 ETF需要考虑年度范围38.61 - 40.77和当前价格38.75。许多人在以38.75或39.05下订单之前，会比较0.28%和。实时查看TOTL价格图表，了解每日变化。

SPDR 双线总回报策略 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR 双线总回报策略 ETF的最高价格是40.77。在38.61 - 40.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 双线总回报策略 ETF的绩效。

SPDR 双线总回报策略 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR 双线总回报策略 ETF（TOTL）的最低价格为38.61。将其与当前的38.75和38.61 - 40.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOTL股票是什么时候拆分的？

SPDR 双线总回报策略 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.72和-4.32%中可见。

日范围
38.75 38.80
年范围
38.61 40.77
前一天收盘价
38.72
开盘价
38.79
卖价
38.75
买价
39.05
最低价
38.75
最高价
38.80
交易量
359
日变化
0.08%
月变化
0.28%
6个月变化
-4.25%
年变化
-4.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%