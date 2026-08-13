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TOT: 道达尔

24.46 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOT汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.46和高点24.46进行交易。

关注道达尔动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOT股票今天的价格是多少？

道达尔股票今天的定价为24.46。它在24.46 - 24.46范围内交易，昨天的收盘价为24.41，交易量达到1。TOT的实时价格图表显示了这些更新。

道达尔股票是否支付股息？

道达尔目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.51%和USD。实时查看图表以跟踪TOT走势。

如何购买TOT股票？

您可以以24.46的当前价格购买道达尔股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TOT的实时图表更新。

如何投资TOT股票？

投资道达尔需要考虑年度范围20.01 - 24.46和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较0.99%和。实时查看TOT价格图表，了解每日变化。

道达尔股票的最高价格是多少？

在过去一年中，道达尔的最高价格是24.46。在20.01 - 24.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪道达尔的绩效。

道达尔股票的最低价格是多少？

道达尔（TOT）的最低价格为20.01。将其与当前的24.46和20.01 - 24.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOT股票是什么时候拆分的？

道达尔历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.41和21.51%中可见。

日范围
24.46 24.46
年范围
20.01 24.46
前一天收盘价
24.41
开盘价
24.46
卖价
24.46
买价
24.76
最低价
24.46
最高价
24.46
交易量
1
日变化
0.20%
月变化
0.99%
6个月变化
15.98%
年变化
21.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%