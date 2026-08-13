TOT: 道达尔
今日TOT汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.46和高点24.46进行交易。
关注道达尔动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TOT股票今天的价格是多少？
道达尔股票今天的定价为24.46。它在24.46 - 24.46范围内交易，昨天的收盘价为24.41，交易量达到1。TOT的实时价格图表显示了这些更新。
道达尔股票是否支付股息？
道达尔目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.51%和USD。实时查看图表以跟踪TOT走势。
如何购买TOT股票？
您可以以24.46的当前价格购买道达尔股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TOT的实时图表更新。
如何投资TOT股票？
投资道达尔需要考虑年度范围20.01 - 24.46和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较0.99%和。实时查看TOT价格图表，了解每日变化。
道达尔股票的最高价格是多少？
在过去一年中，道达尔的最高价格是24.46。在20.01 - 24.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪道达尔的绩效。
道达尔股票的最低价格是多少？
道达尔（TOT）的最低价格为20.01。将其与当前的24.46和20.01 - 24.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOT股票是什么时候拆分的？
道达尔历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.41和21.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.41
- 开盘价
- 24.46
- 卖价
- 24.46
- 买价
- 24.76
- 最低价
- 24.46
- 最高价
- 24.46
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.99%
- 6个月变化
- 15.98%
- 年变化
- 21.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%