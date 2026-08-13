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TMNS: T. Rowe Price Short Municipal Income ETF

49.95 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMNS汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点49.87和高点49.95进行交易。

关注T. Rowe Price Short Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMNS股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF股票今天的定价为49.95。它在49.87 - 49.95范围内交易，昨天的收盘价为49.88，交易量达到4。TMNS的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF目前的价值为49.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.18%和USD。实时查看图表以跟踪TMNS走势。

如何购买TMNS股票？

您可以以49.95的当前价格购买T. Rowe Price Short Municipal Income ETF股票。订单通常设置在49.95或50.25附近，而4和0.16%显示市场活动。立即关注TMNS的实时图表更新。

如何投资TMNS股票？

投资T. Rowe Price Short Municipal Income ETF需要考虑年度范围49.57 - 50.67和当前价格49.95。许多人在以49.95或50.25下订单之前，会比较0.77%和。实时查看TMNS价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Short Municipal Income ETF的最高价格是50.67。在49.57 - 50.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Short Municipal Income ETF的绩效。

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF（TMNS）的最低价格为49.57。将其与当前的49.95和49.57 - 50.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMNS股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.88和-0.18%中可见。

日范围
49.87 49.95
年范围
49.57 50.67
前一天收盘价
49.88
开盘价
49.87
卖价
49.95
买价
50.25
最低价
49.87
最高价
49.95
交易量
4
日变化
0.14%
月变化
0.77%
6个月变化
-1.09%
年变化
-0.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%