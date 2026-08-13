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THYM: T. Rowe Price High Income Municipal ETF

50.10 USD 0.17 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THYM汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点50.10和高点50.10进行交易。

关注T. Rowe Price High Income Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THYM股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票今天的定价为50.10。它在50.10 - 50.10范围内交易，昨天的收盘价为50.27，交易量达到1。THYM的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price High Income Municipal ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪THYM走势。

如何购买THYM股票？

您可以以50.10的当前价格购买T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注THYM的实时图表更新。

如何投资THYM股票？

投资T. Rowe Price High Income Municipal ETF需要考虑年度范围49.59 - 51.54和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较0.62%和。实时查看THYM价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price High Income Municipal ETF的最高价格是51.54。在49.59 - 51.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price High Income Municipal ETF的绩效。

T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price High Income Municipal ETF（THYM）的最低价格为49.59。将其与当前的50.10和49.59 - 51.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THYM股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price High Income Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.27和-0.10%中可见。

日范围
50.10 50.10
年范围
49.59 51.54
前一天收盘价
50.27
开盘价
50.10
卖价
50.10
买价
50.40
最低价
50.10
最高价
50.10
交易量
1
日变化
-0.34%
月变化
0.62%
6个月变化
-1.78%
年变化
-0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%