THYM: T. Rowe Price High Income Municipal ETF
今日THYM汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点50.10和高点50.10进行交易。
关注T. Rowe Price High Income Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
THYM股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票今天的定价为50.10。它在50.10 - 50.10范围内交易，昨天的收盘价为50.27，交易量达到1。THYM的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price High Income Municipal ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪THYM走势。
如何购买THYM股票？
您可以以50.10的当前价格购买T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注THYM的实时图表更新。
如何投资THYM股票？
投资T. Rowe Price High Income Municipal ETF需要考虑年度范围49.59 - 51.54和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较0.62%和。实时查看THYM价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price High Income Municipal ETF的最高价格是51.54。在49.59 - 51.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price High Income Municipal ETF的绩效。
T. Rowe Price High Income Municipal ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price High Income Municipal ETF（THYM）的最低价格为49.59。将其与当前的50.10和49.59 - 51.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THYM股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price High Income Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.27和-0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.27
- 开盘价
- 50.10
- 卖价
- 50.10
- 买价
- 50.40
- 最低价
- 50.10
- 最高价
- 50.10
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 0.62%
- 6个月变化
- -1.78%
- 年变化
- -0.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%