THTA: Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF
今日THTA汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点15.68和高点15.69进行交易。
关注Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
THTA股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票今天的定价为15.68。它在15.68 - 15.69范围内交易，昨天的收盘价为15.69，交易量达到50。THTA的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF目前的价值为15.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.69%和USD。实时查看图表以跟踪THTA走势。
如何购买THTA股票？
您可以以15.68的当前价格购买Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在15.68或15.98附近，而50和-0.06%显示市场活动。立即关注THTA的实时图表更新。
如何投资THTA股票？
投资Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围15.14 - 15.84和当前价格15.68。许多人在以15.68或15.98下订单之前，会比较0.32%和。实时查看THTA价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF的最高价格是15.84。在15.14 - 15.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF的绩效。
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF（THTA）的最低价格为15.14。将其与当前的15.68和15.14 - 15.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THTA股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.69和2.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.69
- 开盘价
- 15.69
- 卖价
- 15.68
- 买价
- 15.98
- 最低价
- 15.68
- 最高价
- 15.69
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 2.42%
- 年变化
- 2.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%