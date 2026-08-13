THTA股票今天的价格是多少？ Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票今天的定价为15.68。它在15.68 - 15.69范围内交易，昨天的收盘价为15.69，交易量达到50。THTA的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？ Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF目前的价值为15.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.69%和USD。实时查看图表以跟踪THTA走势。

如何购买THTA股票？ 您可以以15.68的当前价格购买Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在15.68或15.98附近，而50和-0.06%显示市场活动。立即关注THTA的实时图表更新。

如何投资THTA股票？ 投资Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围15.14 - 15.84和当前价格15.68。许多人在以15.68或15.98下订单之前，会比较0.32%和。实时查看THTA价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF的最高价格是15.84。在15.14 - 15.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF的绩效。

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？ Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF（THTA）的最低价格为15.14。将其与当前的15.68和15.14 - 15.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。