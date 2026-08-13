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THTA: Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF

15.68 USD 0.01 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THTA汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点15.68和高点15.69进行交易。

关注Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THTA股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票今天的定价为15.68。它在15.68 - 15.69范围内交易，昨天的收盘价为15.69，交易量达到50。THTA的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF目前的价值为15.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.69%和USD。实时查看图表以跟踪THTA走势。

如何购买THTA股票？

您可以以15.68的当前价格购买Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在15.68或15.98附近，而50和-0.06%显示市场活动。立即关注THTA的实时图表更新。

如何投资THTA股票？

投资Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围15.14 - 15.84和当前价格15.68。许多人在以15.68或15.98下订单之前，会比较0.32%和。实时查看THTA价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF的最高价格是15.84。在15.14 - 15.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF的绩效。

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF（THTA）的最低价格为15.14。将其与当前的15.68和15.14 - 15.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THTA股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust SoFi Enhanced Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.69和2.69%中可见。

日范围
15.68 15.69
年范围
15.14 15.84
前一天收盘价
15.69
开盘价
15.69
卖价
15.68
买价
15.98
最低价
15.68
最高价
15.69
交易量
50
日变化
-0.06%
月变化
0.32%
6个月变化
2.42%
年变化
2.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%