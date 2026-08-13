TEMT股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票今天的定价为21.01。它在19.06 - 21.51范围内交易，昨天的收盘价为20.47，交易量达到115。TEMT的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long TEM Daily ETF目前的价值为21.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.38%和USD。实时查看图表以跟踪TEMT走势。

如何购买TEMT股票？ 您可以以21.01的当前价格购买Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票。订单通常设置在21.01或21.31附近，而115和4.42%显示市场活动。立即关注TEMT的实时图表更新。

如何投资TEMT股票？ 投资Tradr 2X Long TEM Daily ETF需要考虑年度范围7.10 - 28.88和当前价格21.01。许多人在以21.01或21.31下订单之前，会比较67.81%和。实时查看TEMT价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long TEM Daily ETF的最高价格是28.88。在7.10 - 28.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long TEM Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long TEM Daily ETF（TEMT）的最低价格为7.10。将其与当前的21.01和7.10 - 28.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。