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TEMT: Tradr 2X Long TEM Daily ETF

21.01 USD 0.54 (2.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEMT汇率已更改2.64%。当日，交易品种以低点19.06和高点21.51进行交易。

关注Tradr 2X Long TEM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TEMT股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票今天的定价为21.01。它在19.06 - 21.51范围内交易，昨天的收盘价为20.47，交易量达到115。TEMT的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long TEM Daily ETF目前的价值为21.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.38%和USD。实时查看图表以跟踪TEMT走势。

如何购买TEMT股票？

您可以以21.01的当前价格购买Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票。订单通常设置在21.01或21.31附近，而115和4.42%显示市场活动。立即关注TEMT的实时图表更新。

如何投资TEMT股票？

投资Tradr 2X Long TEM Daily ETF需要考虑年度范围7.10 - 28.88和当前价格21.01。许多人在以21.01或21.31下订单之前，会比较67.81%和。实时查看TEMT价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long TEM Daily ETF的最高价格是28.88。在7.10 - 28.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long TEM Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long TEM Daily ETF（TEMT）的最低价格为7.10。将其与当前的21.01和7.10 - 28.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEMT股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long TEM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.47和104.38%中可见。

日范围
19.06 21.51
年范围
7.10 28.88
前一天收盘价
20.47
开盘价
20.12
卖价
21.01
买价
21.31
最低价
19.06
最高价
21.51
交易量
115
日变化
2.64%
月变化
67.81%
6个月变化
168.33%
年变化
104.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%