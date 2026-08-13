TEMT: Tradr 2X Long TEM Daily ETF
今日TEMT汇率已更改2.64%。当日，交易品种以低点19.06和高点21.51进行交易。
关注Tradr 2X Long TEM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TEMT股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票今天的定价为21.01。它在19.06 - 21.51范围内交易，昨天的收盘价为20.47，交易量达到115。TEMT的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long TEM Daily ETF目前的价值为21.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.38%和USD。实时查看图表以跟踪TEMT走势。
如何购买TEMT股票？
您可以以21.01的当前价格购买Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票。订单通常设置在21.01或21.31附近，而115和4.42%显示市场活动。立即关注TEMT的实时图表更新。
如何投资TEMT股票？
投资Tradr 2X Long TEM Daily ETF需要考虑年度范围7.10 - 28.88和当前价格21.01。许多人在以21.01或21.31下订单之前，会比较67.81%和。实时查看TEMT价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long TEM Daily ETF的最高价格是28.88。在7.10 - 28.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long TEM Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long TEM Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long TEM Daily ETF（TEMT）的最低价格为7.10。将其与当前的21.01和7.10 - 28.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEMT股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long TEM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.47和104.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.47
- 开盘价
- 20.12
- 卖价
- 21.01
- 买价
- 21.31
- 最低价
- 19.06
- 最高价
- 21.51
- 交易量
- 115
- 日变化
- 2.64%
- 月变化
- 67.81%
- 6个月变化
- 168.33%
- 年变化
- 104.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%