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TACU: T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

28.23 USD 0.08 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TACU汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点28.23和高点28.23进行交易。

关注T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

TACU股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF股票今天的定价为28.23。它在28.23 - 28.23范围内交易，昨天的收盘价为28.31，交易量达到4。TACU的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF目前的价值为28.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.65%和USD。实时查看图表以跟踪TACU走势。

如何购买TACU股票？

您可以以28.23的当前价格购买T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在28.23或28.53附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注TACU的实时图表更新。

如何投资TACU股票？

投资T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF需要考虑年度范围23.25 - 28.31和当前价格28.23。许多人在以28.23或28.53下订单之前，会比较2.51%和。实时查看TACU价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF的最高价格是28.31。在23.25 - 28.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF的绩效。

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF（TACU）的最低价格为23.25。将其与当前的28.23和23.25 - 28.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TACU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TACU股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.31和13.65%中可见。

日范围
28.23 28.23
年范围
23.25 28.31
前一天收盘价
28.31
开盘价
28.23
卖价
28.23
买价
28.53
最低价
28.23
最高价
28.23
交易量
4
日变化
-0.28%
月变化
2.51%
6个月变化
12.76%
年变化
13.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%