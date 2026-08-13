STXV: EA Series Trust Strive 1000 Value ETF
今日STXV汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点39.39和高点39.49进行交易。
关注EA Series Trust Strive 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
STXV股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票今天的定价为39.41。它在39.39 - 39.49范围内交易，昨天的收盘价为39.31，交易量达到23。STXV的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF目前的价值为39.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.91%和USD。实时查看图表以跟踪STXV走势。
如何购买STXV股票？
您可以以39.41的当前价格购买EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票。订单通常设置在39.41或39.71附近，而23和-0.20%显示市场活动。立即关注STXV的实时图表更新。
如何投资STXV股票？
投资EA Series Trust Strive 1000 Value ETF需要考虑年度范围34.60 - 39.45和当前价格39.41。许多人在以39.41或39.71下订单之前，会比较1.91%和。实时查看STXV价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive 1000 Value ETF的最高价格是39.45。在34.60 - 39.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive 1000 Value ETF的绩效。
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF（STXV）的最低价格为34.60。将其与当前的39.41和34.60 - 39.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STXV股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive 1000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.31和7.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.31
- 开盘价
- 39.49
- 卖价
- 39.41
- 买价
- 39.71
- 最低价
- 39.39
- 最高价
- 39.49
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 7.74%
- 年变化
- 7.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%