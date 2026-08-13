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STXV: EA Series Trust Strive 1000 Value ETF

39.41 USD 0.10 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STXV汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点39.39和高点39.49进行交易。

关注EA Series Trust Strive 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STXV股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票今天的定价为39.41。它在39.39 - 39.49范围内交易，昨天的收盘价为39.31，交易量达到23。STXV的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF目前的价值为39.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.91%和USD。实时查看图表以跟踪STXV走势。

如何购买STXV股票？

您可以以39.41的当前价格购买EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票。订单通常设置在39.41或39.71附近，而23和-0.20%显示市场活动。立即关注STXV的实时图表更新。

如何投资STXV股票？

投资EA Series Trust Strive 1000 Value ETF需要考虑年度范围34.60 - 39.45和当前价格39.41。许多人在以39.41或39.71下订单之前，会比较1.91%和。实时查看STXV价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust Strive 1000 Value ETF的最高价格是39.45。在34.60 - 39.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive 1000 Value ETF的绩效。

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF（STXV）的最低价格为34.60。将其与当前的39.41和34.60 - 39.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STXV股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive 1000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.31和7.91%中可见。

日范围
39.39 39.49
年范围
34.60 39.49
前一天收盘价
39.31
开盘价
39.49
卖价
39.41
买价
39.71
最低价
39.39
最高价
39.49
交易量
23
日变化
0.25%
月变化
1.91%
6个月变化
7.74%
年变化
7.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%