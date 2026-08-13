STXD: EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF
今日STXD汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点41.12和高点41.30进行交易。
关注EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
STXD股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票今天的定价为41.13。它在41.12 - 41.30范围内交易，昨天的收盘价为41.10，交易量达到26。STXD的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF目前的价值为41.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.69%和USD。实时查看图表以跟踪STXD走势。
如何购买STXD股票？
您可以以41.13的当前价格购买EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在41.13或41.43附近，而26和-0.41%显示市场活动。立即关注STXD的实时图表更新。
如何投资STXD股票？
投资EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF需要考虑年度范围34.56 - 41.30和当前价格41.13。许多人在以41.13或41.43下订单之前，会比较2.67%和。实时查看STXD价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF的最高价格是41.30。在34.56 - 41.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF的绩效。
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF（STXD）的最低价格为34.56。将其与当前的41.13和34.56 - 41.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STXD股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.10和8.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.10
- 开盘价
- 41.30
- 卖价
- 41.13
- 买价
- 41.43
- 最低价
- 41.12
- 最高价
- 41.30
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- 8.64%
- 年变化
- 8.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%