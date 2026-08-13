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STXD: EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF

41.13 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STXD汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点41.12和高点41.30进行交易。

关注EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STXD股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票今天的定价为41.13。它在41.12 - 41.30范围内交易，昨天的收盘价为41.10，交易量达到26。STXD的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF目前的价值为41.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.69%和USD。实时查看图表以跟踪STXD走势。

如何购买STXD股票？

您可以以41.13的当前价格购买EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在41.13或41.43附近，而26和-0.41%显示市场活动。立即关注STXD的实时图表更新。

如何投资STXD股票？

投资EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF需要考虑年度范围34.56 - 41.30和当前价格41.13。许多人在以41.13或41.43下订单之前，会比较2.67%和。实时查看STXD价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF的最高价格是41.30。在34.56 - 41.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF的绩效。

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF（STXD）的最低价格为34.56。将其与当前的41.13和34.56 - 41.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STXD股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive 1000 Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.10和8.69%中可见。

日范围
41.12 41.30
年范围
34.56 41.30
前一天收盘价
41.10
开盘价
41.30
卖价
41.13
买价
41.43
最低价
41.12
最高价
41.30
交易量
26
日变化
0.07%
月变化
2.67%
6个月变化
8.64%
年变化
8.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%