SPTI: SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
今日SPTI汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点28.06和高点28.09进行交易。
关注SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPTI新闻
- The Market's Next Move Depends On More Than Earnings
- Central Banks Hold Steady As Semiconductor Volatility Returns
- Why Markets May Be Second-Guessing The U.S. Fed
- Why Global Bonds Matter Now
- Rates Spark: Hike Temptation
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- Market Outlook: Getting Serious In Summer Markets
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- Mountain, Cliff, Or Ocean
- Monthly Macro Monitor: Careful What You Wish For
- Closing The Curtain On Rate Cuts
- Inflation And Investing: What Sticky Prices Mean For Portfolios Today
- The Fed Balance Sheet Increases By $31B In June
- A Sturdier Foundation For Uncertain Markets
- Weekly Market Pulse: Markets Review
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Rupture And Resilience
- The Need For A New Portfolio Approach
- AI Financing Needs Do Not Override Cyclical Drivers Of Yield
- CIO Weekly: In Search Of Breadth
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- The Top Retirement Trends That Are Reshaping Investing, Income And Longevity
常见问题解答
SPTI股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票今天的定价为28.06。它在28.06 - 28.09范围内交易，昨天的收盘价为28.04，交易量达到1033。SPTI的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF目前的价值为28.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪SPTI走势。
如何购买SPTI股票？
您可以以28.06的当前价格购买SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票。订单通常设置在28.06或28.36附近，而1033和-0.07%显示市场活动。立即关注SPTI的实时图表更新。
如何投资SPTI股票？
投资SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF需要考虑年度范围28.00 - 29.24和当前价格28.06。许多人在以28.06或28.36下订单之前，会比较0.11%和。实时查看SPTI价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的最高价格是29.24。在28.00 - 29.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的绩效。
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF（SPTI）的最低价格为28.00。将其与当前的28.06和28.00 - 29.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPTI股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.04和-3.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.04
- 开盘价
- 28.08
- 卖价
- 28.06
- 买价
- 28.36
- 最低价
- 28.06
- 最高价
- 28.09
- 交易量
- 1.033 K
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- -3.44%
- 年变化
- -3.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%