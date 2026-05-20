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SPTI: SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

28.06 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPTI汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点28.06和高点28.09进行交易。

关注SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPTI新闻

常见问题解答

SPTI股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票今天的定价为28.06。它在28.06 - 28.09范围内交易，昨天的收盘价为28.04，交易量达到1033。SPTI的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF目前的价值为28.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪SPTI走势。

如何购买SPTI股票？

您可以以28.06的当前价格购买SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票。订单通常设置在28.06或28.36附近，而1033和-0.07%显示市场活动。立即关注SPTI的实时图表更新。

如何投资SPTI股票？

投资SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF需要考虑年度范围28.00 - 29.24和当前价格28.06。许多人在以28.06或28.36下订单之前，会比较0.11%和。实时查看SPTI价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的最高价格是29.24。在28.00 - 29.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的绩效。

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF（SPTI）的最低价格为28.00。将其与当前的28.06和28.00 - 29.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPTI股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.04和-3.21%中可见。

日范围
28.06 28.09
年范围
28.00 29.24
前一天收盘价
28.04
开盘价
28.08
卖价
28.06
买价
28.36
最低价
28.06
最高价
28.09
交易量
1.033 K
日变化
0.07%
月变化
0.11%
6个月变化
-3.44%
年变化
-3.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%