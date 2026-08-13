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SPSK: Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

17.89 USD 0.03 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPSK汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.87和高点17.93进行交易。

关注Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • MN

常见问题解答

SPSK股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票今天的定价为17.89。它在17.87 - 17.93范围内交易，昨天的收盘价为17.86，交易量达到168。SPSK的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF目前的价值为17.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪SPSK走势。

如何购买SPSK股票？

您可以以17.89的当前价格购买Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票。订单通常设置在17.89或18.19附近，而168和-0.17%显示市场活动。立即关注SPSK的实时图表更新。

如何投资SPSK股票？

投资Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF需要考虑年度范围17.75 - 18.45和当前价格17.89。许多人在以17.89或18.19下订单之前，会比较0.22%和。实时查看SPSK价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF的最高价格是18.45。在17.75 - 18.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF的绩效。

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF（SPSK）的最低价格为17.75。将其与当前的17.89和17.75 - 18.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPSK股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.86和-2.61%中可见。

日范围
17.87 17.93
年范围
17.75 18.45
前一天收盘价
17.86
开盘价
17.92
卖价
17.89
买价
18.19
最低价
17.87
最高价
17.93
交易量
168
日变化
0.17%
月变化
0.22%
6个月变化
-2.24%
年变化
-2.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%