SPSK: Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
今日SPSK汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.87和高点17.93进行交易。
关注Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SPSK股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票今天的定价为17.89。它在17.87 - 17.93范围内交易，昨天的收盘价为17.86，交易量达到168。SPSK的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF目前的价值为17.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪SPSK走势。
如何购买SPSK股票？
您可以以17.89的当前价格购买Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票。订单通常设置在17.89或18.19附近，而168和-0.17%显示市场活动。立即关注SPSK的实时图表更新。
如何投资SPSK股票？
投资Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF需要考虑年度范围17.75 - 18.45和当前价格17.89。许多人在以17.89或18.19下订单之前，会比较0.22%和。实时查看SPSK价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF的最高价格是18.45。在17.75 - 18.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF的绩效。
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF（SPSK）的最低价格为17.75。将其与当前的17.89和17.75 - 18.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPSK股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.86和-2.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.86
- 开盘价
- 17.92
- 卖价
- 17.89
- 买价
- 18.19
- 最低价
- 17.87
- 最高价
- 17.93
- 交易量
- 168
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -2.24%
- 年变化
- -2.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%