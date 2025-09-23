SPLB: SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
今日SPLB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.34和高点21.43进行交易。
关注SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
SPLB新闻
常见问题解答
SPLB股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票今天的定价为21.36。它在21.34 - 21.43范围内交易，昨天的收盘价为21.34，交易量达到1113。SPLB的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF目前的价值为21.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.05%和USD。实时查看图表以跟踪SPLB走势。
如何购买SPLB股票？
您可以以21.36的当前价格购买SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在21.36或21.66附近，而1113和-0.19%显示市场活动。立即关注SPLB的实时图表更新。
如何投资SPLB股票？
投资SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF需要考虑年度范围21.34 - 23.08和当前价格21.36。许多人在以21.36或21.66下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看SPLB价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF的最高价格是23.08。在21.34 - 23.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF的绩效。
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF（SPLB）的最低价格为21.34。将其与当前的21.36和21.34 - 23.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPLB股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.34和-7.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.34
- 开盘价
- 21.40
- 卖价
- 21.36
- 买价
- 21.66
- 最低价
- 21.34
- 最高价
- 21.43
- 交易量
- 1.113 K
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- -0.14%
- 6个月变化
- -6.11%
- 年变化
- -7.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%