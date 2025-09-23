SPLB股票今天的价格是多少？ SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票今天的定价为21.36。它在21.34 - 21.43范围内交易，昨天的收盘价为21.34，交易量达到1113。SPLB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF目前的价值为21.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.05%和USD。实时查看图表以跟踪SPLB走势。

如何购买SPLB股票？ 您可以以21.36的当前价格购买SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在21.36或21.66附近，而1113和-0.19%显示市场活动。立即关注SPLB的实时图表更新。

如何投资SPLB股票？ 投资SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF需要考虑年度范围21.34 - 23.08和当前价格21.36。许多人在以21.36或21.66下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看SPLB价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF的最高价格是23.08。在21.34 - 23.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF（SPLB）的最低价格为21.34。将其与当前的21.36和21.34 - 23.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。