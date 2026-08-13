SOUX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF股票今天的定价为13.55。它在13.30 - 14.07范围内交易，昨天的收盘价为13.83，交易量达到78。SOUX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF目前的价值为13.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.87%和USD。实时查看图表以跟踪SOUX走势。

如何购买SOUX股票？ 您可以以13.55的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF股票。订单通常设置在13.55或13.85附近，而78和-1.17%显示市场活动。立即关注SOUX的实时图表更新。

如何投资SOUX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF需要考虑年度范围4.71 - 78.06和当前价格13.55。许多人在以13.55或13.85下订单之前，会比较34.03%和。实时查看SOUX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF的最高价格是78.06。在4.71 - 78.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF（SOUX）的最低价格为4.71。将其与当前的13.55和4.71 - 78.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。