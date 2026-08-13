SOFA: Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF
今日SOFA汇率已更改-1.79%。当日，交易品种以低点14.08和高点14.94进行交易。
关注Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SOFA股票今天的价格是多少？
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票今天的定价为14.28。它在14.08 - 14.94范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到45。SOFA的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF目前的价值为14.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.92%和USD。实时查看图表以跟踪SOFA走势。
如何购买SOFA股票？
您可以以14.28的当前价格购买Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票。订单通常设置在14.28或14.58附近，而45和-2.26%显示市场活动。立即关注SOFA的实时图表更新。
如何投资SOFA股票？
投资Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF需要考虑年度范围9.98 - 23.91和当前价格14.28。许多人在以14.28或14.58下订单之前，会比较16.95%和。实时查看SOFA价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF的最高价格是23.91。在9.98 - 23.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF（SOFA）的最低价格为9.98。将其与当前的14.28和9.98 - 23.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOFA股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.54和-38.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.54
- 开盘价
- 14.61
- 卖价
- 14.28
- 买价
- 14.58
- 最低价
- 14.08
- 最高价
- 14.94
- 交易量
- 45
- 日变化
- -1.79%
- 月变化
- 16.95%
- 6个月变化
- -10.13%
- 年变化
- -38.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%