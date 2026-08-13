SOFA股票今天的价格是多少？ Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票今天的定价为14.28。它在14.08 - 14.94范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到45。SOFA的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF目前的价值为14.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.92%和USD。实时查看图表以跟踪SOFA走势。

如何购买SOFA股票？ 您可以以14.28的当前价格购买Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票。订单通常设置在14.28或14.58附近，而45和-2.26%显示市场活动。立即关注SOFA的实时图表更新。

如何投资SOFA股票？ 投资Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF需要考虑年度范围9.98 - 23.91和当前价格14.28。许多人在以14.28或14.58下订单之前，会比较16.95%和。实时查看SOFA价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF的最高价格是23.91。在9.98 - 23.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF（SOFA）的最低价格为9.98。将其与当前的14.28和9.98 - 23.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。