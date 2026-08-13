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SOFA: Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF

14.28 USD 0.26 (1.79%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOFA汇率已更改-1.79%。当日，交易品种以低点14.08和高点14.94进行交易。

关注Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOFA股票今天的价格是多少？

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票今天的定价为14.28。它在14.08 - 14.94范围内交易，昨天的收盘价为14.54，交易量达到45。SOFA的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF目前的价值为14.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.92%和USD。实时查看图表以跟踪SOFA走势。

如何购买SOFA股票？

您可以以14.28的当前价格购买Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票。订单通常设置在14.28或14.58附近，而45和-2.26%显示市场活动。立即关注SOFA的实时图表更新。

如何投资SOFA股票？

投资Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF需要考虑年度范围9.98 - 23.91和当前价格14.28。许多人在以14.28或14.58下订单之前，会比较16.95%和。实时查看SOFA价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF的最高价格是23.91。在9.98 - 23.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF（SOFA）的最低价格为9.98。将其与当前的14.28和9.98 - 23.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOFA股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.54和-38.92%中可见。

日范围
14.08 14.94
年范围
9.98 23.91
前一天收盘价
14.54
开盘价
14.61
卖价
14.28
买价
14.58
最低价
14.08
最高价
14.94
交易量
45
日变化
-1.79%
月变化
16.95%
6个月变化
-10.13%
年变化
-38.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%