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SMST: Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

55.69 USD 1.32 (2.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMST汇率已更改2.43%。当日，交易品种以低点52.21和高点56.69进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMST股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF股票今天的定价为55.69。它在52.21 - 56.69范围内交易，昨天的收盘价为54.37，交易量达到380。SMST的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF目前的价值为55.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.62%和USD。实时查看图表以跟踪SMST走势。

如何购买SMST股票？

您可以以55.69的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF股票。订单通常设置在55.69或55.99附近，而380和3.44%显示市场活动。立即关注SMST的实时图表更新。

如何投资SMST股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF需要考虑年度范围21.70 - 95.64和当前价格55.69。许多人在以55.69或55.99下订单之前，会比较-10.18%和。实时查看SMST价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF的最高价格是95.64。在21.70 - 95.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF（SMST）的最低价格为21.70。将其与当前的55.69和21.70 - 95.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMST股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.37和-30.62%中可见。

日范围
52.21 56.69
年范围
21.70 95.64
前一天收盘价
54.37
开盘价
53.84
卖价
55.69
买价
55.99
最低价
52.21
最高价
56.69
交易量
380
日变化
2.43%
月变化
-10.18%
6个月变化
-20.96%
年变化
-30.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%