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SMCL: GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF

12.75 USD 0.18 (1.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMCL汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点12.14和高点13.23进行交易。

关注GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMCL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF股票今天的定价为12.75。它在12.14 - 13.23范围内交易，昨天的收盘价为12.57，交易量达到1959。SMCL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF目前的价值为12.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注175.08%和USD。实时查看图表以跟踪SMCL走势。

如何购买SMCL股票？

您可以以12.75的当前价格购买GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF股票。订单通常设置在12.75或13.05附近，而1959和-2.15%显示市场活动。立即关注SMCL的实时图表更新。

如何投资SMCL股票？

投资GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF需要考虑年度范围1.29 - 146.12和当前价格12.75。许多人在以12.75或13.05下订单之前，会比较25.62%和。实时查看SMCL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF的最高价格是146.12。在1.29 - 146.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF（SMCL）的最低价格为1.29。将其与当前的12.75和1.29 - 146.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMCL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.57和175.08%中可见。

日范围
12.14 13.23
年范围
1.29 146.12
前一天收盘价
12.57
开盘价
13.03
卖价
12.75
买价
13.05
最低价
12.14
最高价
13.23
交易量
1.959 K
日变化
1.43%
月变化
25.62%
6个月变化
187.81%
年变化
175.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%