SMAX: iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
今日SMAX汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点28.17和高点28.18进行交易。
关注iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SMAX股票今天的价格是多少？
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票今天的定价为28.17。它在28.17 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为28.16，交易量达到3。SMAX的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票是否支付股息？
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF目前的价值为28.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.10%和USD。实时查看图表以跟踪SMAX走势。
如何购买SMAX股票？
您可以以28.17的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票。订单通常设置在28.17或28.47附近，而3和-0.04%显示市场活动。立即关注SMAX的实时图表更新。
如何投资SMAX股票？
投资iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF需要考虑年度范围26.58 - 28.20和当前价格28.17。许多人在以28.17或28.47下订单之前，会比较0.21%和。实时查看SMAX价格图表，了解每日变化。
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF的最高价格是28.20。在26.58 - 28.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF的绩效。
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票的最低价格是多少？
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF（SMAX）的最低价格为26.58。将其与当前的28.17和26.58 - 28.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMAX股票是什么时候拆分的？
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.16和4.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.16
- 开盘价
- 28.18
- 卖价
- 28.17
- 买价
- 28.47
- 最低价
- 28.17
- 最高价
- 28.18
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 4.06%
- 年变化
- 4.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%