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SMAX: iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

28.17 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMAX汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点28.17和高点28.18进行交易。

关注iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMAX股票今天的价格是多少？

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票今天的定价为28.17。它在28.17 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为28.16，交易量达到3。SMAX的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票是否支付股息？

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF目前的价值为28.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.10%和USD。实时查看图表以跟踪SMAX走势。

如何购买SMAX股票？

您可以以28.17的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票。订单通常设置在28.17或28.47附近，而3和-0.04%显示市场活动。立即关注SMAX的实时图表更新。

如何投资SMAX股票？

投资iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF需要考虑年度范围26.58 - 28.20和当前价格28.17。许多人在以28.17或28.47下订单之前，会比较0.21%和。实时查看SMAX价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF的最高价格是28.20。在26.58 - 28.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF的绩效。

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF股票的最低价格是多少？

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF（SMAX）的最低价格为26.58。将其与当前的28.17和26.58 - 28.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMAX股票是什么时候拆分的？

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.16和4.10%中可见。

日范围
28.17 28.18
年范围
26.58 28.20
前一天收盘价
28.16
开盘价
28.18
卖价
28.17
买价
28.47
最低价
28.17
最高价
28.18
交易量
3
日变化
0.04%
月变化
0.21%
6个月变化
4.06%
年变化
4.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%