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SLTY: YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF

21.24 USD 0.06 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLTY汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.17和高点21.29进行交易。

关注YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLTY股票今天的价格是多少？

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.24。它在21.17 - 21.29范围内交易，昨天的收盘价为21.30，交易量达到18。SLTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF目前的价值为21.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.72%和USD。实时查看图表以跟踪SLTY走势。

如何购买SLTY股票？

您可以以21.24的当前价格购买YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.24或21.54附近，而18和-0.23%显示市场活动。立即关注SLTY的实时图表更新。

如何投资SLTY股票？

投资YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围21.17 - 49.36和当前价格21.24。许多人在以21.24或21.54下订单之前，会比较-3.32%和。实时查看SLTY价格图表，了解每日变化。

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF的最高价格是49.36。在21.17 - 49.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF（SLTY）的最低价格为21.17。将其与当前的21.24和21.17 - 49.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLTY股票是什么时候拆分的？

YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.30和-56.72%中可见。

日范围
21.17 21.29
年范围
21.17 49.36
前一天收盘价
21.30
开盘价
21.29
卖价
21.24
买价
21.54
最低价
21.17
最高价
21.29
交易量
18
日变化
-0.28%
月变化
-3.32%
6个月变化
-27.32%
年变化
-56.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%