SLTY: YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF
今日SLTY汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.17和高点21.29进行交易。
关注YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SLTY股票今天的价格是多少？
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.24。它在21.17 - 21.29范围内交易，昨天的收盘价为21.30，交易量达到18。SLTY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF目前的价值为21.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.72%和USD。实时查看图表以跟踪SLTY走势。
如何购买SLTY股票？
您可以以21.24的当前价格购买YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.24或21.54附近，而18和-0.23%显示市场活动。立即关注SLTY的实时图表更新。
如何投资SLTY股票？
投资YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围21.17 - 49.36和当前价格21.24。许多人在以21.24或21.54下订单之前，会比较-3.32%和。实时查看SLTY价格图表，了解每日变化。
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF的最高价格是49.36。在21.17 - 49.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF（SLTY）的最低价格为21.17。将其与当前的21.24和21.17 - 49.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLTY股票是什么时候拆分的？
YieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.30和-56.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.30
- 开盘价
- 21.29
- 卖价
- 21.24
- 买价
- 21.54
- 最低价
- 21.17
- 最高价
- 21.29
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- -3.32%
- 6个月变化
- -27.32%
- 年变化
- -56.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%