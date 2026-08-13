SLAI: SOLAI Ltd
今日SLAI汇率已更改16.51%。当日，交易品种以低点2.90和高点4.00进行交易。
关注SOLAI Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SLAI股票今天的价格是多少？
SOLAI Ltd股票今天的定价为3.67。它在2.90 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为3.15，交易量达到192。SLAI的实时价格图表显示了这些更新。
SOLAI Ltd股票是否支付股息？
SOLAI Ltd目前的价值为3.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.93%和USD。实时查看图表以跟踪SLAI走势。
如何购买SLAI股票？
您可以以3.67的当前价格购买SOLAI Ltd股票。订单通常设置在3.67或3.97附近，而192和21.93%显示市场活动。立即关注SLAI的实时图表更新。
如何投资SLAI股票？
投资SOLAI Ltd需要考虑年度范围0.37 - 4.00和当前价格3.67。许多人在以3.67或3.97下订单之前，会比较697.83%和。实时查看SLAI价格图表，了解每日变化。
SOLAI Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SOLAI Ltd的最高价格是4.00。在0.37 - 4.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOLAI Ltd的绩效。
SOLAI Ltd股票的最低价格是多少？
SOLAI Ltd（SLAI）的最低价格为0.37。将其与当前的3.67和0.37 - 4.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLAI股票是什么时候拆分的？
SOLAI Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.15和35.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.15
- 开盘价
- 3.01
- 卖价
- 3.67
- 买价
- 3.97
- 最低价
- 2.90
- 最高价
- 4.00
- 交易量
- 192
- 日变化
- 16.51%
- 月变化
- 697.83%
- 6个月变化
- 324.18%
- 年变化
- 35.93%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%