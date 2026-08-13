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SLAI: SOLAI Ltd

3.67 USD 0.52 (16.51%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLAI汇率已更改16.51%。当日，交易品种以低点2.90和高点4.00进行交易。

关注SOLAI Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLAI股票今天的价格是多少？

SOLAI Ltd股票今天的定价为3.67。它在2.90 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为3.15，交易量达到192。SLAI的实时价格图表显示了这些更新。

SOLAI Ltd股票是否支付股息？

SOLAI Ltd目前的价值为3.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.93%和USD。实时查看图表以跟踪SLAI走势。

如何购买SLAI股票？

您可以以3.67的当前价格购买SOLAI Ltd股票。订单通常设置在3.67或3.97附近，而192和21.93%显示市场活动。立即关注SLAI的实时图表更新。

如何投资SLAI股票？

投资SOLAI Ltd需要考虑年度范围0.37 - 4.00和当前价格3.67。许多人在以3.67或3.97下订单之前，会比较697.83%和。实时查看SLAI价格图表，了解每日变化。

SOLAI Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SOLAI Ltd的最高价格是4.00。在0.37 - 4.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOLAI Ltd的绩效。

SOLAI Ltd股票的最低价格是多少？

SOLAI Ltd（SLAI）的最低价格为0.37。将其与当前的3.67和0.37 - 4.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLAI股票是什么时候拆分的？

SOLAI Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.15和35.93%中可见。

日范围
2.90 4.00
年范围
0.37 4.00
前一天收盘价
3.15
开盘价
3.01
卖价
3.67
买价
3.97
最低价
2.90
最高价
4.00
交易量
192
日变化
16.51%
月变化
697.83%
6个月变化
324.18%
年变化
35.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%