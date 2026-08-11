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SLAI: SOLAI Ltd

3.67 USD 0.52 (16.51%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLAI за сегодня изменился на 16.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.90, а максимальная — 4.00.

Следите за динамикой SOLAI Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLAI сегодня?

SOLAI Ltd (SLAI) сегодня оценивается на уровне 3.67. Инструмент торгуется в пределах 2.90 - 4.00, вчерашнее закрытие составило 3.15, а торговый объем достиг 192. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOLAI Ltd?

SOLAI Ltd в настоящее время оценивается в 3.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.93% и USD. Отслеживайте движения SLAI на графике в реальном времени.

Как купить акции SLAI?

Вы можете купить акции SOLAI Ltd (SLAI) по текущей цене 3.67. Ордера обычно размещаются около 3.67 или 3.97, тогда как 192 и 21.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLAI?

Инвестирование в SOLAI Ltd предполагает учет годового диапазона 0.37 - 4.00 и текущей цены 3.67. Многие сравнивают 697.83% и 324.18% перед размещением ордеров на 3.67 или 3.97. Изучайте ежедневные изменения цены SLAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SOLAI Ltd?

Самая высокая цена SOLAI Ltd (SLAI) за последний год составила 4.00. Акции заметно колебались в пределах 0.37 - 4.00, сравнение с 3.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOLAI Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SOLAI Ltd?

Самая низкая цена SOLAI Ltd (SLAI) за год составила 0.37. Сравнение с текущими 3.67 и 0.37 - 4.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLAI?

В прошлом SOLAI Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.15 и 35.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.90 4.00
Годовой диапазон
0.37 4.00
Предыдущее закрытие
3.15
Open
3.01
Bid
3.67
Ask
3.97
Low
2.90
High
4.00
Объем
192
Дневное изменение
16.51%
Месячное изменение
697.83%
6-месячное изменение
324.18%
Годовое изменение
35.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%