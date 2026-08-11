- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLAI: SOLAI Ltd
Курс SLAI за сегодня изменился на 16.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.90, а максимальная — 4.00.
Следите за динамикой SOLAI Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLAI сегодня?
SOLAI Ltd (SLAI) сегодня оценивается на уровне 3.67. Инструмент торгуется в пределах 2.90 - 4.00, вчерашнее закрытие составило 3.15, а торговый объем достиг 192. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOLAI Ltd?
SOLAI Ltd в настоящее время оценивается в 3.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.93% и USD. Отслеживайте движения SLAI на графике в реальном времени.
Как купить акции SLAI?
Вы можете купить акции SOLAI Ltd (SLAI) по текущей цене 3.67. Ордера обычно размещаются около 3.67 или 3.97, тогда как 192 и 21.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLAI?
Инвестирование в SOLAI Ltd предполагает учет годового диапазона 0.37 - 4.00 и текущей цены 3.67. Многие сравнивают 697.83% и 324.18% перед размещением ордеров на 3.67 или 3.97. Изучайте ежедневные изменения цены SLAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SOLAI Ltd?
Самая высокая цена SOLAI Ltd (SLAI) за последний год составила 4.00. Акции заметно колебались в пределах 0.37 - 4.00, сравнение с 3.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOLAI Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SOLAI Ltd?
Самая низкая цена SOLAI Ltd (SLAI) за год составила 0.37. Сравнение с текущими 3.67 и 0.37 - 4.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLAI?
В прошлом SOLAI Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.15 и 35.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.15
- Open
- 3.01
- Bid
- 3.67
- Ask
- 3.97
- Low
- 2.90
- High
- 4.00
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- 16.51%
- Месячное изменение
- 697.83%
- 6-месячное изменение
- 324.18%
- Годовое изменение
- 35.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%