SHPU: Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF
今日SHPU汇率已更改-3.32%。当日，交易品种以低点18.44和高点19.15进行交易。
关注Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
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常见问题解答
SHPU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票今天的定价为18.61。它在18.44 - 19.15范围内交易，昨天的收盘价为19.25，交易量达到140。SHPU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF目前的价值为18.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.13%和USD。实时查看图表以跟踪SHPU走势。
如何购买SHPU股票？
您可以以18.61的当前价格购买Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票。订单通常设置在18.61或18.91附近，而140和-2.57%显示市场活动。立即关注SHPU的实时图表更新。
如何投资SHPU股票？
投资Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF需要考虑年度范围7.95 - 46.43和当前价格18.61。许多人在以18.61或18.91下订单之前，会比较55.34%和。实时查看SHPU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF的最高价格是46.43。在7.95 - 46.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF（SHPU）的最低价格为7.95。将其与当前的18.61和7.95 - 46.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHPU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.25和-33.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.25
- 开盘价
- 19.10
- 卖价
- 18.61
- 买价
- 18.91
- 最低价
- 18.44
- 最高价
- 19.15
- 交易量
- 140
- 日变化
- -3.32%
- 月变化
- 55.34%
- 6个月变化
- 35.44%
- 年变化
- -33.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%