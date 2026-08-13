SHPU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票今天的定价为18.61。它在18.44 - 19.15范围内交易，昨天的收盘价为19.25，交易量达到140。SHPU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF目前的价值为18.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.13%和USD。实时查看图表以跟踪SHPU走势。

如何购买SHPU股票？ 您可以以18.61的当前价格购买Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票。订单通常设置在18.61或18.91附近，而140和-2.57%显示市场活动。立即关注SHPU的实时图表更新。

如何投资SHPU股票？ 投资Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF需要考虑年度范围7.95 - 46.43和当前价格18.61。许多人在以18.61或18.91下订单之前，会比较55.34%和。实时查看SHPU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF的最高价格是46.43。在7.95 - 46.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF（SHPU）的最低价格为7.95。将其与当前的18.61和7.95 - 46.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。