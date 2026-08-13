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SHPU: Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF

18.61 USD 0.64 (3.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHPU汇率已更改-3.32%。当日，交易品种以低点18.44和高点19.15进行交易。

关注Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SHPU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票今天的定价为18.61。它在18.44 - 19.15范围内交易，昨天的收盘价为19.25，交易量达到140。SHPU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF目前的价值为18.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.13%和USD。实时查看图表以跟踪SHPU走势。

如何购买SHPU股票？

您可以以18.61的当前价格购买Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票。订单通常设置在18.61或18.91附近，而140和-2.57%显示市场活动。立即关注SHPU的实时图表更新。

如何投资SHPU股票？

投资Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF需要考虑年度范围7.95 - 46.43和当前价格18.61。许多人在以18.61或18.91下订单之前，会比较55.34%和。实时查看SHPU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF的最高价格是46.43。在7.95 - 46.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF（SHPU）的最低价格为7.95。将其与当前的18.61和7.95 - 46.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHPU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.25和-33.13%中可见。

日范围
18.44 19.15
年范围
7.95 46.43
前一天收盘价
19.25
开盘价
19.10
卖价
18.61
买价
18.91
最低价
18.44
最高价
19.15
交易量
140
日变化
-3.32%
月变化
55.34%
6个月变化
35.44%
年变化
-33.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%