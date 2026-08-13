SGRW: Harbor Active Small Cap Growth ETF
今日SGRW汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.42和高点26.62进行交易。
关注Harbor Active Small Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SGRW股票今天的价格是多少？
Harbor Active Small Cap Growth ETF股票今天的定价为26.42。它在26.42 - 26.62范围内交易，昨天的收盘价为26.45，交易量达到40。SGRW的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor Active Small Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Harbor Active Small Cap Growth ETF目前的价值为26.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.83%和USD。实时查看图表以跟踪SGRW走势。
如何购买SGRW股票？
您可以以26.42的当前价格购买Harbor Active Small Cap Growth ETF股票。订单通常设置在26.42或26.72附近，而40和-0.08%显示市场活动。立即关注SGRW的实时图表更新。
如何投资SGRW股票？
投资Harbor Active Small Cap Growth ETF需要考虑年度范围17.92 - 26.62和当前价格26.42。许多人在以26.42或26.72下订单之前，会比较3.73%和。实时查看SGRW价格图表，了解每日变化。
Harbor Active Small Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor Active Small Cap Growth ETF的最高价格是26.62。在17.92 - 26.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Active Small Cap Growth ETF的绩效。
Harbor Active Small Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Harbor Active Small Cap Growth ETF（SGRW）的最低价格为17.92。将其与当前的26.42和17.92 - 26.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGRW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SGRW股票是什么时候拆分的？
Harbor Active Small Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.45和29.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.45
- 开盘价
- 26.44
- 卖价
- 26.42
- 买价
- 26.72
- 最低价
- 26.42
- 最高价
- 26.62
- 交易量
- 40
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 3.73%
- 6个月变化
- 39.97%
- 年变化
- 29.83%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%