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SFLR: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF

39.01 USD 0.06 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SFLR汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点38.45和高点39.07进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SFLR股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF股票今天的定价为39.01。它在38.45 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为39.07，交易量达到270。SFLR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF目前的价值为39.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.41%和USD。实时查看图表以跟踪SFLR走势。

如何购买SFLR股票？

您可以以39.01的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF股票。订单通常设置在39.01或39.31附近，而270和0.05%显示市场活动。立即关注SFLR的实时图表更新。

如何投资SFLR股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF需要考虑年度范围34.69 - 40.12和当前价格39.01。许多人在以39.01或39.31下订单之前，会比较1.17%和。实时查看SFLR价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF的最高价格是40.12。在34.69 - 40.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF（SFLR）的最低价格为34.69。将其与当前的39.01和34.69 - 40.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SFLR股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Managed Floor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.07和6.41%中可见。

日范围
38.45 39.07
年范围
34.69 40.12
前一天收盘价
39.07
开盘价
38.99
卖价
39.01
买价
39.31
最低价
38.45
最高价
39.07
交易量
270
日变化
-0.15%
月变化
1.17%
6个月变化
6.82%
年变化
6.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%