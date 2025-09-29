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SCYB: Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF

25.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCYB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.99和高点26.03进行交易。

关注Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCYB新闻

常见问题解答

SCYB股票今天的价格是多少？

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF股票今天的定价为25.99。它在25.99 - 26.03范围内交易，昨天的收盘价为25.99，交易量达到658。SCYB的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF目前的价值为25.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.92%和USD。实时查看图表以跟踪SCYB走势。

如何购买SCYB股票？

您可以以25.99的当前价格购买Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在25.99或26.29附近，而658和-0.08%显示市场活动。立即关注SCYB的实时图表更新。

如何投资SCYB股票？

投资Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF需要考虑年度范围25.70 - 26.55和当前价格25.99。许多人在以25.99或26.29下订单之前，会比较0.35%和。实时查看SCYB价格图表，了解每日变化。

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF的最高价格是26.55。在25.70 - 26.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF的绩效。

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF（SCYB）的最低价格为25.70。将其与当前的25.99和25.70 - 26.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCYB股票是什么时候拆分的？

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.99和-1.92%中可见。

日范围
25.99 26.03
年范围
25.70 26.55
前一天收盘价
25.99
开盘价
26.01
卖价
25.99
买价
26.29
最低价
25.99
最高价
26.03
交易量
658
日变化
0.00%
月变化
0.35%
6个月变化
-0.95%
年变化
-1.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%