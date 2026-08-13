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SCII: SC II Acquisition Corp - Class A

10.11 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCII汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.11和高点10.11进行交易。

关注SC II Acquisition Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCII股票今天的价格是多少？

SC II Acquisition Corp - Class A股票今天的定价为10.11。它在10.11 - 10.11范围内交易，昨天的收盘价为10.10，交易量达到1。SCII的实时价格图表显示了这些更新。

SC II Acquisition Corp - Class A股票是否支付股息？

SC II Acquisition Corp - Class A目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.12%和USD。实时查看图表以跟踪SCII走势。

如何购买SCII股票？

您可以以10.11的当前价格购买SC II Acquisition Corp - Class A股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SCII的实时图表更新。

如何投资SCII股票？

投资SC II Acquisition Corp - Class A需要考虑年度范围9.90 - 10.11和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较0.70%和。实时查看SCII价格图表，了解每日变化。

SC II Acquisition Corp - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SC II Acquisition Corp - Class A的最高价格是10.11。在9.90 - 10.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SC II Acquisition Corp - Class A的绩效。

SC II Acquisition Corp - Class A股票的最低价格是多少？

SC II Acquisition Corp - Class A（SCII）的最低价格为9.90。将其与当前的10.11和9.90 - 10.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCII股票是什么时候拆分的？

SC II Acquisition Corp - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.10和2.12%中可见。

日范围
10.11 10.11
年范围
9.90 10.11
前一天收盘价
10.10
开盘价
10.11
卖价
10.11
买价
10.41
最低价
10.11
最高价
10.11
交易量
1
日变化
0.10%
月变化
0.70%
6个月变化
1.71%
年变化
2.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%