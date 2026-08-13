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SCEP: Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF

25.51 USD 0.06 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCEP汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点25.50和高点25.68进行交易。

关注Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCEP股票今天的价格是多少？

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF股票今天的定价为25.51。它在25.50 - 25.68范围内交易，昨天的收盘价为25.57，交易量达到81。SCEP的实时价格图表显示了这些更新。

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF目前的价值为25.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.00%和USD。实时查看图表以跟踪SCEP走势。

如何购买SCEP股票？

您可以以25.51的当前价格购买Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在25.51或25.81附近，而81和-0.47%显示市场活动。立即关注SCEP的实时图表更新。

如何投资SCEP股票？

投资Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围23.13 - 25.93和当前价格25.51。许多人在以25.51或25.81下订单之前，会比较2.45%和。实时查看SCEP价格图表，了解每日变化。

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF的最高价格是25.93。在23.13 - 25.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF的绩效。

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF（SCEP）的最低价格为23.13。将其与当前的25.51和23.13 - 25.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCEP股票是什么时候拆分的？

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.57和2.00%中可见。

日范围
25.50 25.68
年范围
23.13 25.93
前一天收盘价
25.57
开盘价
25.63
卖价
25.51
买价
25.81
最低价
25.50
最高价
25.68
交易量
81
日变化
-0.23%
月变化
2.45%
6个月变化
4.42%
年变化
2.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%