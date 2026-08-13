SBU: Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF
今日SBU汇率已更改-2.41%。当日，交易品种以低点19.82和高点20.49进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SBU股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票今天的定价为19.84。它在19.82 - 20.49范围内交易，昨天的收盘价为20.33，交易量达到8。SBU的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF目前的价值为19.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.66%和USD。实时查看图表以跟踪SBU走势。
如何购买SBU股票？
您可以以19.84的当前价格购买Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票。订单通常设置在19.84或20.14附近，而8和-3.17%显示市场活动。立即关注SBU的实时图表更新。
如何投资SBU股票？
投资Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF需要考虑年度范围13.97 - 23.14和当前价格19.84。许多人在以19.84或20.14下订单之前，会比较0.81%和。实时查看SBU价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF的最高价格是23.14。在13.97 - 23.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF（SBU）的最低价格为13.97。将其与当前的19.84和13.97 - 23.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBU股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.33和28.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.33
- 开盘价
- 20.49
- 卖价
- 19.84
- 买价
- 20.14
- 最低价
- 19.82
- 最高价
- 20.49
- 交易量
- 8
- 日变化
- -2.41%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- 16.02%
- 年变化
- 28.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%