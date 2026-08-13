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SBU: Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF

19.84 USD 0.49 (2.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SBU汇率已更改-2.41%。当日，交易品种以低点19.82和高点20.49进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SBU股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票今天的定价为19.84。它在19.82 - 20.49范围内交易，昨天的收盘价为20.33，交易量达到8。SBU的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF目前的价值为19.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.66%和USD。实时查看图表以跟踪SBU走势。

如何购买SBU股票？

您可以以19.84的当前价格购买Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票。订单通常设置在19.84或20.14附近，而8和-3.17%显示市场活动。立即关注SBU的实时图表更新。

如何投资SBU股票？

投资Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF需要考虑年度范围13.97 - 23.14和当前价格19.84。许多人在以19.84或20.14下订单之前，会比较0.81%和。实时查看SBU价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF的最高价格是23.14。在13.97 - 23.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF（SBU）的最低价格为13.97。将其与当前的19.84和13.97 - 23.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SBU股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.33和28.66%中可见。

日范围
19.82 20.49
年范围
13.97 23.14
前一天收盘价
20.33
开盘价
20.49
卖价
19.84
买价
20.14
最低价
19.82
最高价
20.49
交易量
8
日变化
-2.41%
月变化
0.81%
6个月变化
16.02%
年变化
28.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%