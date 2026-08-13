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RWEM: Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

38.99 USD 1.99 (5.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RWEM汇率已更改5.38%。当日，交易品种以低点34.90和高点38.99进行交易。

关注Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RWEM股票今天的价格是多少？

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票今天的定价为38.99。它在34.90 - 38.99范围内交易，昨天的收盘价为37.00，交易量达到3。RWEM的实时价格图表显示了这些更新。

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票是否支付股息？

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF目前的价值为38.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.99%和USD。实时查看图表以跟踪RWEM走势。

如何购买RWEM股票？

您可以以38.99的当前价格购买Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票。订单通常设置在38.99或39.29附近，而3和9.15%显示市场活动。立即关注RWEM的实时图表更新。

如何投资RWEM股票？

投资Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF需要考虑年度范围28.00 - 42.02和当前价格38.99。许多人在以38.99或39.29下订单之前，会比较2.66%和。实时查看RWEM价格图表，了解每日变化。

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF的最高价格是42.02。在28.00 - 42.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF的绩效。

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF（RWEM）的最低价格为28.00。将其与当前的38.99和28.00 - 42.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWEM股票是什么时候拆分的？

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.00和31.99%中可见。

日范围
34.90 38.99
年范围
28.00 42.02
前一天收盘价
37.00
开盘价
35.72
卖价
38.99
买价
39.29
最低价
34.90
最高价
38.99
交易量
3
日变化
5.38%
月变化
2.66%
6个月变化
20.71%
年变化
31.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%