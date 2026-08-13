RWEM: Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
今日RWEM汇率已更改5.38%。当日，交易品种以低点34.90和高点38.99进行交易。
关注Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RWEM股票今天的价格是多少？
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票今天的定价为38.99。它在34.90 - 38.99范围内交易，昨天的收盘价为37.00，交易量达到3。RWEM的实时价格图表显示了这些更新。
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票是否支付股息？
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF目前的价值为38.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.99%和USD。实时查看图表以跟踪RWEM走势。
如何购买RWEM股票？
您可以以38.99的当前价格购买Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票。订单通常设置在38.99或39.29附近，而3和9.15%显示市场活动。立即关注RWEM的实时图表更新。
如何投资RWEM股票？
投资Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF需要考虑年度范围28.00 - 42.02和当前价格38.99。许多人在以38.99或39.29下订单之前，会比较2.66%和。实时查看RWEM价格图表，了解每日变化。
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF的最高价格是42.02。在28.00 - 42.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF的绩效。
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF（RWEM）的最低价格为28.00。将其与当前的38.99和28.00 - 42.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RWEM股票是什么时候拆分的？
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.00和31.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.00
- 开盘价
- 35.72
- 卖价
- 38.99
- 买价
- 39.29
- 最低价
- 34.90
- 最高价
- 38.99
- 交易量
- 3
- 日变化
- 5.38%
- 月变化
- 2.66%
- 6个月变化
- 20.71%
- 年变化
- 31.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%