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RVNL: GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

26.47 USD 0.07 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RVNL汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点25.13和高点26.55进行交易。

关注GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RVNL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票今天的定价为26.47。它在25.13 - 26.55范围内交易，昨天的收盘价为26.40，交易量达到39。RVNL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF目前的价值为26.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.39%和USD。实时查看图表以跟踪RVNL走势。

如何购买RVNL股票？

您可以以26.47的当前价格购买GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票。订单通常设置在26.47或26.77附近，而39和3.36%显示市场活动。立即关注RVNL的实时图表更新。

如何投资RVNL股票？

投资GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF需要考虑年度范围19.25 - 44.39和当前价格26.47。许多人在以26.47或26.77下订单之前，会比较11.69%和。实时查看RVNL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF的最高价格是44.39。在19.25 - 44.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF（RVNL）的最低价格为19.25。将其与当前的26.47和19.25 - 44.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RVNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RVNL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.40和-20.39%中可见。

日范围
25.13 26.55
年范围
19.25 44.39
前一天收盘价
26.40
开盘价
25.61
卖价
26.47
买价
26.77
最低价
25.13
最高价
26.55
交易量
39
日变化
0.27%
月变化
11.69%
6个月变化
-9.19%
年变化
-20.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%