RVNL: GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF
今日RVNL汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点25.13和高点26.55进行交易。
关注GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- MN
常见问题解答
RVNL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票今天的定价为26.47。它在25.13 - 26.55范围内交易，昨天的收盘价为26.40，交易量达到39。RVNL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF目前的价值为26.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.39%和USD。实时查看图表以跟踪RVNL走势。
如何购买RVNL股票？
您可以以26.47的当前价格购买GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票。订单通常设置在26.47或26.77附近，而39和3.36%显示市场活动。立即关注RVNL的实时图表更新。
如何投资RVNL股票？
投资GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF需要考虑年度范围19.25 - 44.39和当前价格26.47。许多人在以26.47或26.77下订单之前，会比较11.69%和。实时查看RVNL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF的最高价格是44.39。在19.25 - 44.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF（RVNL）的最低价格为19.25。将其与当前的26.47和19.25 - 44.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RVNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RVNL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.40和-20.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.40
- 开盘价
- 25.61
- 卖价
- 26.47
- 买价
- 26.77
- 最低价
- 25.13
- 最高价
- 26.55
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 11.69%
- 6个月变化
- -9.19%
- 年变化
- -20.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%