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RSEE: Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit

39.63 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RSEE汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点39.60和高点39.71进行交易。

关注Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RSEE股票今天的价格是多少？

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit股票今天的定价为39.63。它在39.60 - 39.71范围内交易，昨天的收盘价为39.60，交易量达到4。RSEE的实时价格图表显示了这些更新。

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit股票是否支付股息？

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit目前的价值为39.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.08%和USD。实时查看图表以跟踪RSEE走势。

如何购买RSEE股票？

您可以以39.63的当前价格购买Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit股票。订单通常设置在39.63或39.93附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注RSEE的实时图表更新。

如何投资RSEE股票？

投资Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit需要考虑年度范围31.83 - 40.09和当前价格39.63。许多人在以39.63或39.93下订单之前，会比较3.45%和。实时查看RSEE价格图表，了解每日变化。

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit的最高价格是40.09。在31.83 - 40.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit的绩效。

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit股票的最低价格是多少？

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit（RSEE）的最低价格为31.83。将其与当前的39.63和31.83 - 40.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSEE股票是什么时候拆分的？

Collaborative Investment Series Trust Rareview Systematic Equit历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.60和10.08%中可见。

日范围
39.60 39.71
年范围
31.83 40.09
前一天收盘价
39.60
开盘价
39.63
卖价
39.63
买价
39.93
最低价
39.60
最高价
39.71
交易量
4
日变化
0.08%
月变化
3.45%
6个月变化
10.67%
年变化
10.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%