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RMT: Royce Micro-Cap Trust Inc

14.29 USD 0.09 (0.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RMT汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点14.21和高点14.42进行交易。

关注Royce Micro-Cap Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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RMT新闻

常见问题解答

RMT股票今天的价格是多少？

Royce Micro-Cap Trust Inc股票今天的定价为14.29。它在14.21 - 14.42范围内交易，昨天的收盘价为14.20，交易量达到180。RMT的实时价格图表显示了这些更新。

Royce Micro-Cap Trust Inc股票是否支付股息？

Royce Micro-Cap Trust Inc目前的价值为14.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.63%和USD。实时查看图表以跟踪RMT走势。

如何购买RMT股票？

您可以以14.29的当前价格购买Royce Micro-Cap Trust Inc股票。订单通常设置在14.29或14.59附近，而180和0.56%显示市场活动。立即关注RMT的实时图表更新。

如何投资RMT股票？

投资Royce Micro-Cap Trust Inc需要考虑年度范围9.52 - 14.76和当前价格14.29。许多人在以14.29或14.59下订单之前，会比较3.70%和。实时查看RMT价格图表，了解每日变化。

Royce Micro-Cap Trust Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Royce Micro-Cap Trust Inc的最高价格是14.76。在9.52 - 14.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Micro-Cap Trust Inc的绩效。

Royce Micro-Cap Trust Inc股票的最低价格是多少？

Royce Micro-Cap Trust Inc（RMT）的最低价格为9.52。将其与当前的14.29和9.52 - 14.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RMT股票是什么时候拆分的？

Royce Micro-Cap Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.20和41.63%中可见。

日范围
14.21 14.42
年范围
9.52 14.76
前一天收盘价
14.20
开盘价
14.21
卖价
14.29
买价
14.59
最低价
14.21
最高价
14.42
交易量
180
日变化
0.63%
月变化
3.70%
6个月变化
17.90%
年变化
41.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%