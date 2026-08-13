RKLX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票今天的定价为24.25。它在21.58 - 25.08范围内交易，昨天的收盘价为24.44，交易量达到5146。RKLX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF目前的价值为24.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.28%和USD。实时查看图表以跟踪RKLX走势。

如何购买RKLX股票？ 您可以以24.25的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票。订单通常设置在24.25或24.55附近，而5146和10.73%显示市场活动。立即关注RKLX的实时图表更新。

如何投资RKLX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF需要考虑年度范围13.29 - 114.83和当前价格24.25。许多人在以24.25或24.55下订单之前，会比较56.15%和。实时查看RKLX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF的最高价格是114.83。在13.29 - 114.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF（RKLX）的最低价格为13.29。将其与当前的24.25和13.29 - 114.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。