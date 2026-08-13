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RKLX: Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

24.25 USD 0.19 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RKLX汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点21.58和高点25.08进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RKLX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票今天的定价为24.25。它在21.58 - 25.08范围内交易，昨天的收盘价为24.44，交易量达到5146。RKLX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF目前的价值为24.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.28%和USD。实时查看图表以跟踪RKLX走势。

如何购买RKLX股票？

您可以以24.25的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票。订单通常设置在24.25或24.55附近，而5146和10.73%显示市场活动。立即关注RKLX的实时图表更新。

如何投资RKLX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF需要考虑年度范围13.29 - 114.83和当前价格24.25。许多人在以24.25或24.55下订单之前，会比较56.15%和。实时查看RKLX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF的最高价格是114.83。在13.29 - 114.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF（RKLX）的最低价格为13.29。将其与当前的24.25和13.29 - 114.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RKLX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.44和-35.28%中可见。

日范围
21.58 25.08
年范围
13.29 114.83
前一天收盘价
24.44
开盘价
21.90
卖价
24.25
买价
24.55
最低价
21.58
最高价
25.08
交易量
5.146 K
日变化
-0.78%
月变化
56.15%
6个月变化
-20.98%
年变化
-35.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%